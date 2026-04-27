27 Aprel 2026
Sərbəst güləşçilərimizdən tarixi rekord: Altıncı dəfə Avropanın ən güclüsü - VİDEO

27 Aprel 2026 01:59
Sərbəst güləşçilərimizdən tarixi rekord: Altıncı dəfə Avropanın ən güclüsü - VİDEO

Albaniyanın paytaxtı Tiranada keçirilən Avropa çempionatı Azərbaycanın sərbəst güləş yığmasının möhtəşəm zəfəri ilə başa çatıb. Millimiz yarışda üç qızıl, iki gümüş və bir bürünc medal qazanaraq ümumi hesabda 152 xal toplayıb və altıncı dəfə Avropa çempionu adını qazanıb.

İdman.Biz xəbər verir ki, komandamız ən yaxın izləyicisi olan Gürcüstanı 58 xal qabaqlayaraq böyük üstünlüklə birinci olub. Turnirdə üçüncü yeri isə 73 xalla Ermənistan tutub.

Güləşçilərimiz Albaniyadakı bu çıxışları ilə medalların əyarına görə son 17 ilin rekordunu yeniləyiblər. Bu, 2009-cu ildən bu yana qitə birinciliklərində qeydə alınan ən yüksək göstəricidir.

Yarışda medal qazanan idmançılarımız:

Qızıl: İslam Bazarqanov (57 kq), Ali Tsokayev (92 kq), Giorgi Meşvildişvili (125 kq);
Gümüş: Turan Bayramov (74 kq), Arseniy Djioyev (86 kq);
Bürünc: Cəbrayıl Hacıyev (79 kq).

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Turan Bayramov: “İkinci dəfədir ki, Avropa çempionu olmaq şansını əldən verirəm” – İDMAN.BİZ ALBANİYADAN + VİDEO
01:43
Güləş

Turan Bayramov: “İkinci dəfədir ki, Avropa çempionu olmaq şansını əldən verirəm” – İDMAN.BİZ ALBANİYADAN + VİDEO

Finaldakı rəqibi onun üçün əlverişsiz rəqib olub
Xetaq Qazyumov: “Hamı fəxri kürsüyə yüksələ bilərdi” - İDMAN.BİZ ALBANİYADAN + VİDEO
26 Aprel 23:03
Güləş

Xetaq Qazyumov: “Hamı fəxri kürsüyə yüksələ bilərdi” - İDMAN.BİZ ALBANİYADAN + VİDEO

Sərbəst güləş üzrə Azərbaycan milli komandasının baş məşqçisi komandanın Avropa çempionatındakı çıxışını qiymətləndirib

Arseniy Djioyev: “Bütün bu zəhmət gümüş üçün deyildi” - İDMAN.BİZ ALBANİYADAN
26 Aprel 22:53
Güləş

Arseniy Djioyev: “Bütün bu zəhmət gümüş üçün deyildi” - İDMAN.BİZ ALBANİYADAN

İdmançı Albaniyada keçirilən Avropa Çempionatında son döyüşü barədə danışıb
Ali Tsokayev: “Böyüklər arasında debütümdə qızıl qazanmaq sevindiricidir” – İDMAN.BİZ ALBANİYADAN + VİDEO
26 Aprel 22:43
Güləş

Ali Tsokayev: “Böyüklər arasında debütümdə qızıl qazanmaq sevindiricidir” – İDMAN.BİZ ALBANİYADAN + VİDEO

Albaniyada çempion olan sərbəst güləşçimiz qələbəsini şərh edib
Güləşçilərimiz Avropa çempionatından beşi qızıl olmaqla 13 medalla dönürlər – YENİLƏNİB + VİDEO
26 Aprel 21:42
Güləş

Güləşçilərimiz Avropa çempionatından beşi qızıl olmaqla 13 medalla dönürlər – YENİLƏNİB + VİDEO

Bu gün iki qızıl və iki bürünc medal qazanmışıq
Cəbrayıl Hacıyev: “Dünya çempionatına daha yaxşı hazırlaşacağam” - İDMAN.BİZ ALBANİYADAN + VİDEO
26 Aprel 20:09
Güləş

Cəbrayıl Hacıyev: “Dünya çempionatına daha yaxşı hazırlaşacağam” - İDMAN.BİZ ALBANİYADAN + VİDEO

İdmançı dünən karyerasında böyüklər arasında ilk Avropa çempionatı medalını qazanıb

Ən çox oxunanlar

Avropa çempionatı: Turan Bayramov, Arseniy Djioyev, Ali Tsokayev və Giorgi Meşvildişvili finalda - YENİLƏNİB + VİDEO
25 Aprel 19:47
Güləş

Avropa çempionatı: Turan Bayramov, Arseniy Djioyev, Ali Tsokayev və Giorgi Meşvildişvili finalda - YENİLƏNİB + VİDEO

Avropa çempionatı aprelin 26-da başa çatacaq
La Liqa: Sörlotun dublu “Atletik”ə qələbə qazandırdı – YENİLƏNİB + VİDEO
26 Aprel 01:07
Futbol

La Liqa: Sörlotun dublu “Atletik”ə qələbə qazandırdı – YENİLƏNİB + VİDEO

Madrid təmsilçisi doğma meydanda “Atletik”i məğlub edərək mövqeyini qoruyub
Azərbaycan Premyer Liqası: "Şamaxı" "Kəpəz"i yeddi dəqiqəyə məğlub etdi
26 Aprel 17:55
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: "Şamaxı" "Kəpəz"i yeddi dəqiqəyə məğlub etdi - YENİLƏNİB + VİDEO

Meydan sahibləri xallarını artıraraq səkkizinci pillədəki mövqeyini qoruyub

İslam Bazarqanov finalda, Hacıyev isə bürünc medal uğrunda mübarizə aparacaq - YENİLƏNİB + VİDEO
24 Aprel 19:39
Güləş

İslam Bazarqanov finalda, Hacıyev isə bürünc medal uğrunda mübarizə aparacaq - YENİLƏNİB + VİDEO

Avropa çempionatı aprelin 26-da başa çatacaq