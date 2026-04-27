27 Aprel 2026
Turan Bayramov: “İkinci dəfədir ki, Avropa çempionu olmaq şansını əldən verirəm” – İDMAN.BİZ ALBANİYADAN + VİDEO

27 Aprel 2026 01:43
“Artıq ikinci dəfədir ki, Avropa çempionu olmaq şansını əldən verirəm. Bu, məni çox məyus edir”.

İdman.Biz Albaniyadan xəbər verir ki, bunu güləş üzrə Avropa çempionatında gümüş medal qazandıqdan sonra sərbəst güləşçi Turan Bayramov bildirib.

Onun sözlərinə görə, finaldakı rəqibi Taymuraz Salkazanov onun üçün əlverişsiz rəqib olub, çünki onların güləş üslubları fərqlənir:

“Final qarşılaşmasında taktik səhvlərə yol verdim və hesab 3:0 olduqdan sonra bütün planlarım pozuldu”.

Bayramov vurğulayıb ki, növbəti dəfə bu medalın qızıl olması üçün əlindən gələni edəcək.

İdmançı həmçinin 74 kq çəki dərəcəsindəki rəqabət barədə də danışıb:

“Yunan-Roma güləşində 77 kq-da olduğu kimi, sərbəst güləşdə də 74 kq çəkinin dünyada ən güclü dərəcə olduğunu hamı bilir. Burada güləşmək çox ağırdır. Hər bir medal çox qiymətlidir və onu qazanmaq asan deyil”.

Leyla Eminova
İdman.Biz
Mövzu üzrə digər xəbərlər

Sərbəst güləşçilərimizdən tarixi rekord: Altıncı dəfə Avropanın ən güclüsü - VİDEO
01:59
Güləş

Sərbəst güləşçilərimizdən tarixi rekord: Altıncı dəfə Avropanın ən güclüsü - VİDEO

Milli komandamız son 17 ilin ən yaxşı nəticəsinə imza atıb
Xetaq Qazyumov: “Hamı fəxri kürsüyə yüksələ bilərdi” - İDMAN.BİZ ALBANİYADAN + VİDEO
26 Aprel 23:03
Güləş

Xetaq Qazyumov: “Hamı fəxri kürsüyə yüksələ bilərdi” - İDMAN.BİZ ALBANİYADAN + VİDEO

Sərbəst güləş üzrə Azərbaycan milli komandasının baş məşqçisi komandanın Avropa çempionatındakı çıxışını qiymətləndirib

Arseniy Djioyev: “Bütün bu zəhmət gümüş üçün deyildi” - İDMAN.BİZ ALBANİYADAN
26 Aprel 22:53
Güləş

Arseniy Djioyev: “Bütün bu zəhmət gümüş üçün deyildi” - İDMAN.BİZ ALBANİYADAN

İdmançı Albaniyada keçirilən Avropa Çempionatında son döyüşü barədə danışıb
Ali Tsokayev: “Böyüklər arasında debütümdə qızıl qazanmaq sevindiricidir” – İDMAN.BİZ ALBANİYADAN + VİDEO
26 Aprel 22:43
Güləş

Ali Tsokayev: “Böyüklər arasında debütümdə qızıl qazanmaq sevindiricidir” – İDMAN.BİZ ALBANİYADAN + VİDEO

Albaniyada çempion olan sərbəst güləşçimiz qələbəsini şərh edib
Güləşçilərimiz Avropa çempionatından beşi qızıl olmaqla 13 medalla dönürlər – YENİLƏNİB + VİDEO
26 Aprel 21:42
Güləş

Güləşçilərimiz Avropa çempionatından beşi qızıl olmaqla 13 medalla dönürlər – YENİLƏNİB + VİDEO

Bu gün iki qızıl və iki bürünc medal qazanmışıq
Cəbrayıl Hacıyev: “Dünya çempionatına daha yaxşı hazırlaşacağam” - İDMAN.BİZ ALBANİYADAN + VİDEO
26 Aprel 20:09
Güləş

Cəbrayıl Hacıyev: “Dünya çempionatına daha yaxşı hazırlaşacağam” - İDMAN.BİZ ALBANİYADAN + VİDEO

İdmançı dünən karyerasında böyüklər arasında ilk Avropa çempionatı medalını qazanıb

Ən çox oxunanlar

Avropa çempionatı: Turan Bayramov, Arseniy Djioyev, Ali Tsokayev və Giorgi Meşvildişvili finalda - YENİLƏNİB + VİDEO
25 Aprel 19:47
Güləş

Avropa çempionatı: Turan Bayramov, Arseniy Djioyev, Ali Tsokayev və Giorgi Meşvildişvili finalda - YENİLƏNİB + VİDEO

Avropa çempionatı aprelin 26-da başa çatacaq
La Liqa: Sörlotun dublu “Atletik”ə qələbə qazandırdı – YENİLƏNİB + VİDEO
26 Aprel 01:07
Futbol

La Liqa: Sörlotun dublu “Atletik”ə qələbə qazandırdı – YENİLƏNİB + VİDEO

Madrid təmsilçisi doğma meydanda “Atletik”i məğlub edərək mövqeyini qoruyub
Azərbaycan Premyer Liqası: "Şamaxı" "Kəpəz"i yeddi dəqiqəyə məğlub etdi
26 Aprel 17:55
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: "Şamaxı" "Kəpəz"i yeddi dəqiqəyə məğlub etdi - YENİLƏNİB + VİDEO

Meydan sahibləri xallarını artıraraq səkkizinci pillədəki mövqeyini qoruyub

İslam Bazarqanov finalda, Hacıyev isə bürünc medal uğrunda mübarizə aparacaq - YENİLƏNİB + VİDEO
24 Aprel 19:39
Güləş

İslam Bazarqanov finalda, Hacıyev isə bürünc medal uğrunda mübarizə aparacaq - YENİLƏNİB + VİDEO

Avropa çempionatı aprelin 26-da başa çatacaq