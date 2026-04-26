Azərbaycan Premyer Liqası: “Şamaxı” “Kəpəz”ə qarşı

26 Aprel 2026 09:13
Bu gün Misli Premyer Liqasının 29-cu turunda iki oyun keçiriləcək. İlk oyununda “Şamaxı” “Kəpəz”i qəbul edəcək.

İdman.Biz xəbər verir ki, saat 16:00-da start götürəcək qarşılaşma Şamaxı şəhər stadionunda keçiriləcək.

Turnir cədvəlində “Şamaxı” 32 xalla səkkizinci, “Kəpəz” isə 21 xalla onuncu pillədə qərarlaşıb.

Misli Premyer Liqası
Üçüncü dövrə, 29-cu tur
26 aprel
16:00. "Şamaxı" – "Kəpəz"
Hakimlər: Rəşad Əhmədov, Zeynal Zeynalov, Gülnurə Əkbərzadə, Kamran Əliyev
VAR: Emin Əliyev
AVAR: İnqilab Məmmədov
Hakim-inspektor: Ramil Diniyev
AFFA nümayəndəsi: Rüfət Əmirov
Şamaxı şəhər stadionu.

İdman.Biz

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Arteta “Nyukasl” səddini necə keçdiklərini açıqladı
07:53
Futbol

Arteta “Nyukasl” səddini necə keçdiklərini açıqladı

“Arsenal”ın baş məşqçisi Premyerliqadakı çətin qələbədən danışıb
De Zerbi “Tottenhem”in zədəli futbolçularından danışdı
06:38
Futbol

De Zerbi “Tottenhem”in zədəli futbolçularından danışdı

Baş məşqçisi sıradan çıxan oyunçular barədə məlumat verib
Milot Raşitsanın sevgilisinə jesti boşa çıxdı - VİDEO
05:49
Futbol

Milot Raşitsanın sevgilisinə jesti boşa çıxdı - VİDEO

Ulduz futbolçunun köynəyini azarkeş “oğurladı”
İker Kasilyasdan Arbeloaya sərt tənqid
03:45
Futbol

İker Kasilyasdan Arbeloaya sərt tənqid

Əfsanəvi qapıçı sabiq komanda yoldaşının təyinatını “şübhəli” adlandırıb
Türkiyədə federasiya futbolçuların həyatını təhlükəyə atdı - VİDEO
02:53
Futbol

Türkiyədə federasiya futbolçuların həyatını təhlükəyə atdı - VİDEO

TFF təxirəsalma tələbini rədd etdi, Hakkari klubu qarlı yolları piyada keçdi
Mika Qodts dörd oyunçunu yeddi dəfə aldadaraq qol vurdu - VİDEO
01:45
Futbol

Mika Qodts dörd oyunçunu yeddi dəfə aldadaraq qol vurdu - VİDEO

“Ayaks”ın gənc ulduzu son oyunu ilə diqqətləri üzərinə çəkdi

Ən çox oxunanlar

Avropa çempionatı: Turan Bayramov, Arseniy Djioyev, Ali Tsokayev və Giorgi Meşvildişvili finalda - YENİLƏNİB + VİDEO
25 Aprel 19:47
Güləş

Avropa çempionatı: Turan Bayramov, Arseniy Djioyev, Ali Tsokayev və Giorgi Meşvildişvili finalda - YENİLƏNİB + VİDEO

Avropa çempionatı aprelin 26-da başa çatacaq
Birgül Soltanova və Jalə Əliyeva bürünc medal uğrunda güləşəcəklər - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO
23 Aprel 19:51
Güləş

Birgül Soltanova və Jalə Əliyeva bürünc medal uğrunda güləşəcəklər - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO

Avropa çempionatı aprelin 26-da başa çatacaq
İslam Bazarqanov finalda, Hacıyev isə bürünc medal uğrunda mübarizə aparacaq - YENİLƏNİB + VİDEO
24 Aprel 19:39
Güləş

İslam Bazarqanov finalda, Hacıyev isə bürünc medal uğrunda mübarizə aparacaq - YENİLƏNİB + VİDEO

Avropa çempionatı aprelin 26-da başa çatacaq
İslam Bazarqanov Avropa çempionu oldu, Cəbrayıl Hacıyev bürünc medal qazandı - YENİLƏNİB + VİDEO
25 Aprel 21:39
Güləş

İslam Bazarqanov Avropa çempionu oldu, Cəbrayıl Hacıyev bürünc medal qazandı - YENİLƏNİB + VİDEO

Avropa çempionatı aprelin 26-da başa çatacaq