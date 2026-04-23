23 Aprel 2026
AZ

Dörd qadın güləşçimiz Avropa çempionatında mübarizə aparacaq

Güləş
Xəbərlər
23 Aprel 2026 09:33
144
Dörd qadın güləşçimiz Avropa çempionatında mübarizə aparacaq

Bu gün Albaniyanın paytaxtı Tiranada keçirilən Avropa çempionatında Azərbaycanın daha dörd qadın güləşçisi mübarizəyə qoşulacaq.

İdman.Biz xəbər verir ki, təsnifat mərhələsində Jalə Əliyeva (57 kq) Almaniya təmsilçisi Amori Andriçlə qarşılaşacaq.

Ruzanna Məmmədova (62 kq) Ukrayna güləşçisi İlona Prokopevnyukla üz-üzə gələcək.

Birgül Soltanova (65 kq) 1/4 final mərhələsində Krista İnce ilə güləşəcək.

Günay Qurbanova (59 kq) isə bürünc medal uğrunda görüşdə Marta Getmanova (UWW) ilə qarşılaşacaq.

Xatırladaq ki, Azərbaycan Avropa çempionatında indiyədək beş medal qazanıb. Yunan-Roma güləşçilərindən Həsrət Cəfərovla (67 kq) Qurban Qurbanov (82 kq) qızıl, Rəşad Məmmədov (55 kq), Nihat Məmmədli (60 kq) və İslam Abbasov (87 kq) bürünc mükafat əldə ediblər. Həmçinin yunan-Roma güləşi millisi komanda hesabında Avropa çempionu olub.

Qeyd edək ki, Avropa çempionatı aprelin 26-da başa çatacaq.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Qadın güləşçimiz Avropa çempionatında bürünc medal uğrunda mübarizə aparacaq
10:30
Güləş

Qadın güləşçimiz Avropa çempionatında bürünc medal uğrunda mübarizə aparacaq

Avropa çempionatı aprelin 26-da başa çatacaq
Serbiya millisinin məşqçisi: “Nihat Məmmədli ilə bizim idmançımız arasında final gözləyirdik" - İDMAN.BİZ ALBANİYADAN
09:55
Güləş

Serbiya millisinin məşqçisi: “Nihat Məmmədli ilə bizim idmançımız arasında final gözləyirdik" - İDMAN.BİZ ALBANİYADAN

Ziyad Əliyev güləş üzrə Avropa çempionatı ilə bağlı təəssüratlarını bölüşüb
Məhəmməd Bəna: “Gələcəkdə daha yaxşı nəticələr göstərəcəyik” - İDMAN.BİZ ALBANİYADAN
09:25
Güləş

Məhəmməd Bəna: “Gələcəkdə daha yaxşı nəticələr göstərəcəyik” - İDMAN.BİZ ALBANİYADAN

Azərbaycanın yunan-Roma güləşi üzrə millisinin baş məşqçisi komanda işinin vacibliyini vurğulayıb
Saypulla Absaidov: “Hər şey qaydasında olsa, Günay Qurbanova parlaq ulduz olacaq” - İDMAN.BİZ ALBANİYADAN
02:25
Güləş

Saypulla Absaidov: “Hər şey qaydasında olsa, Günay Qurbanova parlaq ulduz olacaq” - İDMAN.BİZ ALBANİYADAN

Azərbaycan sərbəst güləş yığmasının sabiq baş məşqçisi Azərbaycan idmançıları haqqında fikirlərini bildirib
Qurban Qurbanov: “Bu dəfə üzərimdə daha çox məsuliyyət hiss edirdim” - İDMAN.BİZ ALBANİYADAN
00:53
Güləş

Qurban Qurbanov: “Bu dəfə üzərimdə daha çox məsuliyyət hiss edirdim” - İDMAN.BİZ ALBANİYADAN

Avropa çempionu olimpiya çəkisinə keçid barədə də fikirlərini bölüşüb
Azərbaycan yunan-Roma güləşi üzrə Avropa çempionu olub - VİDEO
22 Aprel 23:52
Güləş

Azərbaycan yunan-Roma güləşi üzrə Avropa çempionu olub - VİDEO

Millimiz komanda hesabında birinci yeri tutub

Ən çox oxunanlar

AFFA oyununda hakim səhvən futbolçunu qovdu və meydançaya qaytardı
21 Aprel 01:37
Azərbaycan futbolu

AFFA oyununda hakim səhvən futbolçunu qovdu və meydançaya qaytardı

Qərar 15 dəqiqə sonra dəyişdirildi

Avropa çempionatı: Kandelaki və Abbasov bürünc medal uğrunda yarışacaqlar - YENİLƏNİB + VİDEO
20 Aprel 21:37
Güləş

Avropa çempionatı: Kandelaki və Abbasov bürünc medal uğrunda yarışacaqlar - YENİLƏNİB + VİDEO

Hər iki idmançımız yarımfinalda uduzsa da, medal şansını qoruyur
Qurban Qurbanov və Həsrət Cəfərov Avropa çempionatının finalına yüksəldilər - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO
21 Aprel 20:14
Güləş

Qurban Qurbanov və Həsrət Cəfərov Avropa çempionatının finalına yüksəldilər - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO

Avropa çempionatı aprelin 26-da başa çatacaq
Azərbaycan Kuboku: “Sabah” 2:1 hesablı qələbə ilə finala çıxdı - YENİLƏNİB + VİDEO
22 Aprel 22:06
Futbol

Azərbaycan Kuboku: “Sabah” 2:1 hesablı qələbə ilə finala çıxdı - YENİLƏNİB + VİDEO

Tərəflər arasında baş tutan ilk görüşdə qollu heç-heçə qeydə alınmışdı