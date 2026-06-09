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Qadın futbol millimizin seçmə mərhələdə bu gün son oyunu olacaq

Futbol
Xəbərlər
9 İyun 2026 10:50
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Qadın futbol millimizin seçmə mərhələdə bu gün son oyunu olacaq

Bu gün Azərbaycanın qadın futbolçulardan ibarət yığması dünya çempionatının seçmə mərhələsində son oyununu keçirəcək.

İdman.Biz xəbər verir ki, C Liqasının üçüncü qrupunda yer alan Siyasət Əsgərovun baş məşqçisi olduğu komanda səfərdə Şimali Makedoniya yığması ilə qarşılaşacaq.

Oyun Bakı vaxtı ilə saat 21:00-da, Bitola şəhərindəki “Petar Miloşevski” stadionunda start götürəcək. Görüşün baş hakimi gürcüstanlı Teona Sturua olacaq.

Qeyd edək ki, qrupda Macarıstan 13 xalla birinci, Azərbaycan doqquz xalla ikinci, Şimali Makedoniya altı xalla üçüncü, Andorra isə bir xalla dördüncü pillədə qərarlaşıb.

İdman.Biz
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