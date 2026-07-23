Konfrans Liqası: “Zirə” bu gün Estoniyada “Payde”nin qonağı olacaq

Bu gün “Zirə” futbol klubu UEFA Konfrans Liqasının ikinci təsnifat mərhələsində Estoniyanın “Payde” komandası ilə qarşılaşacaq.
İdman.Biz xəbər verir ki, görüş, Bakı vaxtı ilə saat 20:00-da Pyarnu şəhərindəki “Rannastaadion”da start götürəcək.
Komandalar arasındakı ilk görüşü moldovalı referi Roman Jitari idarə edəcək.
Cavab qarşılaşması iyulun 30-da baş tutacaq.
Qeyd edək ki, cütün qalibi üçüncü təsnifat mərhələsində Andorranın “Santa Koloma” və Avstriyanın “Rapid” komandaları arasındakı cütün qalibi ilə qarşılaşacaq.