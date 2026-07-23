Avropa Liqası: “Qarabağ” Bakıda “CSKA Sofia” ilə qarşılaşacaq

Bu gün “Qarabağ” futbol klubu UEFA Avropa Liqasında növbəti oyununu keçirəcək.
İdman.Biz xəbər verir ki, Qurban Qurbanovun baş məşqçi olduğu komanda turnirin ikinci təsnifat mərhələsinin ilk oyununda, Bakıda Bolqarıstanın “CSKA Sofia” kollektivini qəbul edəcək.
Qarşılaşma Tofiq Bəhramov adına Respublika stadionunda, saat 20:00-da start götürəcək. Matçı italiyalı FIFA referisi Daniele Kiffi idarə edəcək.
Komandalar arasında cavab matçı iyulun 30-da Sofiya şəhərində baş tutacaq.
Qeyd edək ki, cütün qalibi üçüncü təsnifat mərhələsində Moldovanın “Şerif” - İsrailin “Makkabi” (Tel-Əviv) cütünün qalibi ilə üz-üzə gələcək.