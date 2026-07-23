Rəşad Sadıqov: “Bizi çətin səfər oyunu gözləyir”

“Zirə” futbol klubunun baş məşqçisi Rəşad Sadıqov UEFA Konfrans Liqasının ikinci təsnifat mərhələsində Estoniyanın “Payde” klubuna qarşı keçiriləcək ilk oyunla bağlı fikirlərini bölüşüb.
İdman.Biz xəbər verir ki, mütəxəssis bu barədə səfər matçından öncə təşkil olunan mətbuat konfransında danışıb.
Sadıqov komandasını çətin qarşılaşmanın gözlədiyini bildirib:
“Hər iki komanda növbəti mərhələyə yüksəlmək istəyir. İlk oyun çox önəmlidir. Rəqib evdə oynayır, qələbə qazanmağa çalışacaq. Bizim də öz istəklərimiz var. “Payde” avrokuboklarda təcrübəli komandadır. Bu gün bizi maraqlı və gərgin oyun gözləyir”.
Baş məşqçi birinci təsnifat mərhələsində qarşılaşdıqları “Torpedo” ilə “Payde”ni də müqayisə edib:
“Rəqiblərin oyun fəlsəfələri arasında oxşarlıqlar var. Hər iki komanda topla oynamağa üstünlük verir, standart vəziyyətlərdə təhlükəlidirlər. Bizim yaxşı formada olmağımız çox önəmli olacaq. Çalışacağıq ki, rəqibin oyununu pozaq”.
Xatırladaq ki, bu gün Estoniyadakı Parnu şəhərində keçiriləcək “Payde” - “Zirə” oyunu Bakı vaxtı ilə saat 20:00-da start götürəcək.