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UEFA Çempionlar Liqası: “Sabah” minimal hesabla “KuPS”a qalib gəldi - YENİLƏNİB + VİDEO

Futbol
Xəbərlər
21 İyul 2026 21:58
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UEFA Çempionlar Liqası: “Sabah” minimal hesabla “KuPS”a qalib gəldi

“Sabah” - “KuPS” matçı başa çatıb.

İdman.Biz bildirir ki, "Sabah" minimal hesabla qalib gəlib - 1:0. Komandalar arasında cavab görüşü bir həftədən sonra olacaq.

21:08

“Sabah” - “KuPS” matçında ikinci hissə başlayıb.

İdman.Biz bildirir ki, ilk yarıdan sonra "Sabah" irəlidədir - 1:0.

20:52

“Sabah” - “KuPS” matçında birinci hissə bitib.

İdman.Biz bildirir ki, ilk yarıdan sonra "Sabah" irəlidədir - 1:0.

20:50

“Sabah” - “KuPS” matçında hesab açılıb.

İdman.Biz bildirir ki, 45+1-də Velko Simiç Azərbaycan çempionunu irəli çıxarıb.

20:01

“Sabah” - “KuPS” matçı start götürüb.

İdman.Biz bildirir ki, qarşılaşma “Bank Respublika Arena”da keçirilir.

19:10

"Sabah" UEFA Çempionlar Liqası II təsnifat mərhələsinin ilk oyunu çərçivəsində "Bank Respublika Arena"da Finlandiyanın "KuPS" klubunu qəbul edir.

İdman.Bizz xəbər verir ki, komandalar saat 20:00-da start götürəcək matçda meydana aşağıdakı heyətlərlə çıxacaqlar:

"Sabah": 92. Stas Pakatilov, 80. Akim Zedadka, 3. Stiv Solvet, 5. Rəhman Daşdəmoriv, 27. Timoteuş Puxaç, 7. Umarali Rahmonaliyev, 13. İvan Lepinitsa, 10. Aleksey İsayev, 11. Kahim Parris, 11. Velko Simiç, 20. Coy-Lens Mikels

Ehtiyat oyunçular: 1 Ramazanov, 94 Mirzəmmədov, 4 Makkarti, 6 Xaibulayev, 16 Rüstəmli, 17 Mütəllimov, 23 Laçab, 33.Almeyda, 34 Severina, 88 Rodriqo Fernandeş, 89 Muxtarov, 99 Mbina.

Baş məşqçi: Valdas Damnrauskas

"KuPS":Kreydi, Antvi, Nuhu, Maqassa, Puukko, Pennaen, Kask, Armah, Enqvall, Juru, Parzşek

Ehtiyat oyunçular: Rihimaki, Silen, Hayskanen, Savolaynen, Moreno, Kujasalo, Haynonen, Luyeye-Lutumba, Touray, Lötjönen, Rikaro Arauxo, Hamalaynen

Baş məşqçi: Miika Nuutinen

09:38

Bu gün “Sabah” futbol klubu UEFA Çempionlar Liqasında növbəti matçına çıxacaq.

İdman.Biz xəbər verir ki, Valdas Dambrauskasın baş məşqçisi olduğu kollektiv turnirin ikinci təsnifat mərhələsinin ilk oyununda Finlandiya təmsilçisi “KuPS”u qəbul edəcək.

Qarşılaşma “Bank Respublika Arena”da, saat 20:00-da start götürəcək.

Görüşün baş hakimi polşalı FIFA referisi Lukaş Kujma olacaq.

Qeyd edək ki, cütün qalibi növbəti raundda “Orxus” (Danimarka) - “Lex” (Polşa) duelinin güclüsü ilə üz-üzə gələcək.

İdman.Biz
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