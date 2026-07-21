21 İyul 2026
AZ

Sahib Məmmədov: “Potensialımızı ortaya qoyduq və çempion olduq”

Çimərlik futbolu
Xəbərlər
21 İyul 2026 14:44
202
Sahib Məmmədov: “Potensialımızı ortaya qoyduq və çempion olduq”

“Gürcüstanın Batumi şəhərində keçirilən Avropa çempionatının (EBSL) B Liqasının qalibi olan çimərlik futbolu üzrə Azərbaycan millisi öz gücünü göstərib”.

Bu barədə çimərlik futbolu üzrə Azərbaycan millisinin baş məşqçisi Sahib Məmmədov deyib.

O, turnirdə birinci yeri tutmaları ilə bağlı fikirlərini bölüşüb.

“Təəssüratlarımız olduqca müsbətdir. Avropa çempionatının B Liqasında birinci pillənin sahibi olmuşuq. Yarışa yollanmamışdan öncə bu nəticəni əldə edəcəyimizə əmin idik. Kağız üzərində də ən güclü komanda məhz biz hesab olunurduq. İnamımız da böyük idi. Potensialımızı ortaya qoyduq və çempion olduq. Yeganə hədəfimiz birinci yeri tutmaq idi”, - deyə o report.az-a açıqlamasında vurğulayıb.

S.Məmmədov A Liqasına vəsiqə qazanmalarına da toxunub:

“Orada Avropanın ən güclü yığmaları mübarizə aparır. Ciddi hazırlaşmalıyıq. 1/4 final, yarımfinal mərhələsinə çıxa bilərik. Niyə də finalda iştirak etməyək?”

Xatırladaq ki, Azərbaycan millisi finalda Latviya yığmasını 4:0 hesabı ilə məğlub edib.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Millimiz Avropa çempionatının B Liqasında çempion oldu - YENİLƏNİB + FOTO
19 İyul 21:48
Çimərlik futbolu

Millimiz Avropa çempionatının B Liqasında çempion oldu - YENİLƏNİB + FOTO

Komandamız finalda Latviyanı 4:0 hesabı ilə məğlub edərək A Liqasına yüksəlib
Çimərlik futbolu Avropa çempionatı: Millimiz finala yüksəlib
19 İyul 01:31
Çimərlik futbolu

Çimərlik futbolu Avropa çempionatı: Millimiz finala yüksəlib - YENİLƏNİB

B Liqasının B qrupunda yer alan komanda Latviya yığması ilə qarşılaşıb

Çimərlik futbolu millimiz seçmə mərhələdə ardıcıl ikinci qələbəsini qazanıb
16 İyul 22:44
Çimərlik futbolu

Çimərlik futbolu millimiz seçmə mərhələdə ardıcıl ikinci qələbəsini qazanıb - YENİLƏNİB

Azərbaycan millisi üçüncü matçını iyulun 17-də Latviya seçməsinə qarşı keçirəcək
Çimərlik futbol millimiz Gürcüstanı darmadağın etdi
9 İyul 11:28
Çimərlik futbolu

Çimərlik futbol millimiz Gürcüstanı darmadağın etdi

Tərəflər arasında ikinci yoldaşlıq görüşü iyulun 10-da keçiriləcək
Azərbaycan millisinin seçmə mərhələ heyəti açıqlanıb
6 İyul 11:15
Çimərlik futbolu

Azərbaycan millisinin seçmə mərhələ heyəti açıqlanıb

Yığma iyulun 20-dək Batumidə təlim-məşq toplanışında olacaq
Azərbaycanın çimərlik futbolu millisinin dünya reytinqindəki mövqeyi məlum olub
2 İyul 16:52
Çimərlik futbolu

Azərbaycanın çimərlik futbolu millisinin dünya reytinqindəki mövqeyi məlum olub

Reytinq cədvəlinə 3591.5 xalla Braziliya yığması başçılıq edir

Ən çox oxunanlar

Dünya Qadın Seriyası: “Neftçi SOCAR” 1/4 finala vəsiqə qazanıb
18 İyul 22:38
Basketbol

Dünya Qadın Seriyası: “Neftçi SOCAR” 1/4 finala vəsiqə qazanıb - YENİLƏNİB

Dünya Qadın Seriyasının Bakı mərhələsi iyulun 19-da başa çatacaq
İspaniya Argentina üzərində qələbə ilə dünya çempionu oldu – YENİLƏNİB + VİDEO
20 İyul 02:05
DÇ-2026

İspaniya Argentina üzərində qələbə ilə dünya çempionu oldu – YENİLƏNİB + VİDEO

Ferran Torres əlavə vaxtda vurduğu qolla komandasına tarixi zəfər qazandırıb
İngiltərə Fransaya 6:4 qalib gələrək tarixində ilk dəfə mundialın üçüncüsü olur
19 İyul 03:02
DÇ-2026

İngiltərə Fransaya 6:4 qalib gələrək tarixində ilk dəfə mundialın üçüncüsü olur - YENİLƏNİB + VİDEO

İngiltərə millisi 1966-cı ildən sonra ilk dəfə dünya çempionatında medal qazanıb
Azərbaycan Budapeşt turnirini üç medalla başa vurdu - YENİLƏNİB
20 İyul 02:22
Güləş

Azərbaycan Budapeşt turnirini üç medalla başa vurdu - YENİLƏNİB

21 güləşçi ilə yarışa qatılan millimizin sərbəst güləş komandası üçüncü yeri tutub