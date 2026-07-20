20 İyul 2026
AZ

İspaniya Argentina üzərində qələbə ilə dünya çempionu oldu – YENİLƏNİB + VİDEO

DÇ-2026
Xəbərlər
20 İyul 2026 02:05
760
İspaniya Argentina üzərində qələbə ilə dünya çempionu oldu – YENİLƏNİB + VİDEO

İspaniya futbol millisi DÇ-2026-nın qalibi olub.

İdman.Biz xəbər verir ki, Luis de la Fuentenin rəhbərlik etdiyi komanda finalda son dünya çempionu Argentinanı əlavə vaxtda 1:0 hesabı ilə məğlub edib. Bununla da İspaniya tarixində ikinci dəfə dünya çempionu adını qazanıb.

ABŞ-nin Nyu-Cersi ştatının İst-Ruterford şəhərindəki “MetLife” stadionunda keçirilən qarşılaşmanın əsas vaxtında hesab açılmayıb.

Matçın 90+3-cü dəqiqəsində Argentina millisinin yarımmüdafiəçisi Enso Fernandes ikinci sarı vərəqəni alaraq meydandan qovulub. O, Pau Kubarsiyə qarşı qayda pozuntusuna görə komandasını azlıqda qoyub.

İspaniya say üstünlüyündən əlavə vaxtın 106-cı dəqiqəsində yararlanıb. Ferran Torres fərqlənərək görüşdə yeganə qolun müəllifi olub və komandasına dünya çempionluğunu qazandırıb.

Qarşılaşmanı sloveniyalı FIFA referisi Slavko Vinçiç idarə edib.

İspaniya yarımfinalda Fransaya 2:0, Argentina isə İngiltərəyə 2:1 hesabı ilə qalib gəlmişdi. Argentina DÇ-2022-nin finalında Fransanı penaltilər seriyasında məğlub edərək dünya çempionu olmuşdu.

01:44

Oyunun 106-cı dəqiqəsində İspaniyanın hücumçusu Ferran Torres bu mundialda ilk qolunu vuraraq komandasını hesabda irəli çıxarır.

01:21

DÇ-2026-nın final oyununda əsas vaxt başa çatdı. Oyunda hesab açılmadı. Qarşılaşmada əlavə vaxt oynanılacaq.

Qeyd edək ki, oyunun uzatma dəqiqələrində - 90+3-də Argentinanın heyətindən Enzo Fernandez ikinci sarı vərəqəni alaraq komandasını azlıqda qoyub.

00:18

2026-cı il dünya çempionatının final oyununda ikinci hissə başladı. İlk 45 dəqiqədən sonra hesab açılmayıb. İspaniya və Argentina millilərinin qarşılaşmasında birinci hissə Avropa təmsilçisinin açıq üstünlüyü şəraitində keçib.

23:57

DÇ-2026-nın finalında İspaniya millisi ilə qarşılaşan Argentina yığması matçın ilk hissəsində hücumda olduqca zəif təsir bağışladı.

İdman.Biz xəbər verir ki, İspaniyanın yüksək təzyiqi və topa nəzarəti qarşısında çətinlik çəkən Argentina fasiləyədək rəqib qapısına bir dəfə də zərbə vura bilməyib. Komandanın gözlənilən qol göstəricisi - xG-si 0,00 olub.

Son dünya çempionu ilk 45 dəqiqə ərzində İspaniyanın ön xətdə qurduğu təzyiqdən çıxmaqda çətinlik çəkib. Argentina hücum qurmaq imkanlarını itirərək əsasən öz meydanında müdafiə olunmağa məcbur qalıb.

Skaloninin yetirmələri İspaniyanın cərimə meydançasında topla görüşə bilməyib, künc zərbəsi qazanmayıb və dəqiq ötürmə həyata keçirməyib. İspaniya isə topa daha çox sahib olaraq rəqibindən təxminən iki dəfə çox ötürmə verib. Buna baxmayaraq, finalın ilk hissəsində hesab açılmayıb - 0:0.

İspaniyanın üstün oyunu və Argentinanın hücumdakı fəaliyyətsizliyi dünya çempionatları tarixində final matçlarında qeydə alınan ən birtərəfli ilk hissələrdən biri kimi diqqət çəkib.

22:57

DÇ-2026-nın 104-cü oyunu olan İspaniya - Argentina final qarşılaşması başladı.

21:18

İspaniya və Argentina milli komandalarının futbol üzrə DÇ-2026-nın final oyunu üçün start heyətləri açıqlanıb.

İdman.Biz xəbər verir ki, İspaniyanın baş məşqçisi Luis de la Fuente Fransa ilə yarımfinal matçında güvəndiyi “11-liy”i qorumağı planlaşdırır. Zədələri ilə bağlı narahatlıq yaranan Lamin Yamal və Pedro Porronun finalda oynamağa hazır olduğu bildirilir.

Argentina millisinin baş məşqçi Lionel Skaloninin Qonsalo Montiel, Rodriqo De Paul və Nikolas Qonsalesi ilk dəqiqələrdən meydana buraxacağı göstərilib

Heyətlər belədir:

İspaniya: Unai Simon, Pedro Porro, Pau Kubarsi, Emerik Laport, Mark Kukurelya, Rodri, Fabian Ruis, Dani Olmo, Lamin Yamal, Mikel Oyarsabal, Aleks Baena.

Argentina: Emiliano Martines, Qonsalo Montiel, Kristian Romero, Lisandro Martines, Nikolas Talyafiko, Rodriqo De Paul, Entso Fernandes, Aleksis Mak Allister, Nikolas Qonsales, Lionel Messi, Xulian Alvares.

İspaniya - Argentina finalı ABŞ-nin Nyu-Cersi ştatındakı Nyu-York/Nyu-Cersi stadionunda keçiriləcək. Qarşılaşma Bakı vaxtı ilə saat 23:00-da başlayacaq.

09:26

2026-cı il dünya çempionatının finalında bu gün İspaniya və Argentina milliləri üz-üzə gələcəklər.

İdman.Biz xəbər verir ki, həlledici qarşılaşma ABŞ-nin Nyu-Cersi ştatındakı Nyu-York/Nyu-Cersi stadionunda keçiriləcək. Matç Bakı vaxtı ilə saat 23:00-da başlayacaq.

İspaniya turnirə Avropa çempionu, Argentina isə son dünya və Cənubi Amerika çempionu kimi qatılıb. İspaniya yarımfinalda Fransanı, Argentina isə İngiltərəni mübarizədən kənarlaşdırıb.

Argentina qalib gələcəyi təqdirdə tarixində dördüncü, İspaniya isə ikinci dəfə dünya çempionu olacaq.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

İspaniya DÇ-2026-nın əsas fərdi mükafatlarına sahib çıxdı - FOTO
02:43
DÇ-2026

İspaniya DÇ-2026-nın əsas fərdi mükafatlarına sahib çıxdı - FOTO

Rodri, Unai Simon və Pau Kubarsi mundialın ən yaxşıları seçiliblər
Ferran Torres DÇ-2026 finalının ən yaxşı futbolçusu seçildi
02:35
DÇ-2026

Ferran Torres DÇ-2026 finalının ən yaxşı futbolçusu seçildi

İspaniyalı hücumçuya mükafatı məşhur müğənni Şakira təqdim edib
İlk dəfə DÇ-nin finalında fasilə 27 dəqiqə davam edib
01:42
DÇ-2026

İlk dəfə DÇ-nin finalında fasilə 27 dəqiqə davam edib

FIFA-nın əvvəlcədən açıqladığı 17 dəqiqəlik müddət faktiki olaraq aşılıb
Şakira DÇ-2026 finalında dəstəkləyəcəyi komandanı açıqladı
00:02
DÇ-2026

Şakira DÇ-2026 finalında dəstəkləyəcəyi komandanı açıqladı

Kolumbiyalı müğənni Lionel Messi və Lamin Yamal barədə də danışıb
Messi dünya çempionatları tarixində unikal rekorda imza atacaq
19 İyul 22:50
DÇ-2026

Messi dünya çempionatları tarixində unikal rekorda imza atacaq

Argentina millisinin kapitanı üç dünya çempionatı finalına start heyətində çıxan ilk futbolçu olacaq
İran futbol millisinə verilən mükafatla bağlı qalmaqal
19 İyul 22:18
DÇ-2026

İran futbol millisinə verilən mükafatla bağlı qalmaqal

Veteran futbolçu millinin üzvlərinin xalqın şüurunu təhqir etdiyini söyləyib

Ən çox oxunanlar

Dünya Qadın Seriyası: “Neftçi SOCAR” 1/4 finala vəsiqə qazanıb
18 İyul 22:38
Basketbol

Dünya Qadın Seriyası: “Neftçi SOCAR” 1/4 finala vəsiqə qazanıb - YENİLƏNİB

Dünya Qadın Seriyasının Bakı mərhələsi iyulun 19-da başa çatacaq
İngiltərə Fransaya 6:4 qalib gələrək tarixində ilk dəfə mundialın üçüncüsü olur
19 İyul 03:02
DÇ-2026

İngiltərə Fransaya 6:4 qalib gələrək tarixində ilk dəfə mundialın üçüncüsü olur - YENİLƏNİB + VİDEO

İngiltərə millisi 1966-cı ildən sonra ilk dəfə dünya çempionatında medal qazanıb
Qadın güləşçimiz bürünc medal uğrunda mübarizədə uduzub - YENİLƏNİB
19 İyul 00:48
Güləş

Qadın güləşçimiz bürünc medal uğrunda mübarizədə uduzub - YENİLƏNİB

Güləşçilərimiz yarış günündə medal qazana bilməyiblər
U-20 basketbol millimiz Bosniya və Herseqovinaya məğlub olub
19 İyul 01:10
Basketbol

U-20 basketbol millimiz Bosniya və Herseqovinaya məğlub olub - YENİLƏNİB

Komandamız turnirdə son oyununu iyulun 19-da 11–12-ci yerlər uğrunda keçirəcək