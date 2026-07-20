İspaniya Argentina üzərində qələbə ilə dünya çempionu oldu – YENİLƏNİB + VİDEO

İspaniya futbol millisi DÇ-2026-nın qalibi olub.
İdman.Biz xəbər verir ki, Luis de la Fuentenin rəhbərlik etdiyi komanda finalda son dünya çempionu Argentinanı əlavə vaxtda 1:0 hesabı ilə məğlub edib. Bununla da İspaniya tarixində ikinci dəfə dünya çempionu adını qazanıb.
ABŞ-nin Nyu-Cersi ştatının İst-Ruterford şəhərindəki “MetLife” stadionunda keçirilən qarşılaşmanın əsas vaxtında hesab açılmayıb.
Matçın 90+3-cü dəqiqəsində Argentina millisinin yarımmüdafiəçisi Enso Fernandes ikinci sarı vərəqəni alaraq meydandan qovulub. O, Pau Kubarsiyə qarşı qayda pozuntusuna görə komandasını azlıqda qoyub.
İspaniya say üstünlüyündən əlavə vaxtın 106-cı dəqiqəsində yararlanıb. Ferran Torres fərqlənərək görüşdə yeganə qolun müəllifi olub və komandasına dünya çempionluğunu qazandırıb.
Qarşılaşmanı sloveniyalı FIFA referisi Slavko Vinçiç idarə edib.
İspaniya yarımfinalda Fransaya 2:0, Argentina isə İngiltərəyə 2:1 hesabı ilə qalib gəlmişdi. Argentina DÇ-2022-nin finalında Fransanı penaltilər seriyasında məğlub edərək dünya çempionu olmuşdu.
01:44
Oyunun 106-cı dəqiqəsində İspaniyanın hücumçusu Ferran Torres bu mundialda ilk qolunu vuraraq komandasını hesabda irəli çıxarır.
01:21
DÇ-2026-nın final oyununda əsas vaxt başa çatdı. Oyunda hesab açılmadı. Qarşılaşmada əlavə vaxt oynanılacaq.
Qeyd edək ki, oyunun uzatma dəqiqələrində - 90+3-də Argentinanın heyətindən Enzo Fernandez ikinci sarı vərəqəni alaraq komandasını azlıqda qoyub.
00:18
2026-cı il dünya çempionatının final oyununda ikinci hissə başladı. İlk 45 dəqiqədən sonra hesab açılmayıb. İspaniya və Argentina millilərinin qarşılaşmasında birinci hissə Avropa təmsilçisinin açıq üstünlüyü şəraitində keçib.
23:57
DÇ-2026-nın finalında İspaniya millisi ilə qarşılaşan Argentina yığması matçın ilk hissəsində hücumda olduqca zəif təsir bağışladı.
İdman.Biz xəbər verir ki, İspaniyanın yüksək təzyiqi və topa nəzarəti qarşısında çətinlik çəkən Argentina fasiləyədək rəqib qapısına bir dəfə də zərbə vura bilməyib. Komandanın gözlənilən qol göstəricisi - xG-si 0,00 olub.
Son dünya çempionu ilk 45 dəqiqə ərzində İspaniyanın ön xətdə qurduğu təzyiqdən çıxmaqda çətinlik çəkib. Argentina hücum qurmaq imkanlarını itirərək əsasən öz meydanında müdafiə olunmağa məcbur qalıb.
Skaloninin yetirmələri İspaniyanın cərimə meydançasında topla görüşə bilməyib, künc zərbəsi qazanmayıb və dəqiq ötürmə həyata keçirməyib. İspaniya isə topa daha çox sahib olaraq rəqibindən təxminən iki dəfə çox ötürmə verib. Buna baxmayaraq, finalın ilk hissəsində hesab açılmayıb - 0:0.
İspaniyanın üstün oyunu və Argentinanın hücumdakı fəaliyyətsizliyi dünya çempionatları tarixində final matçlarında qeydə alınan ən birtərəfli ilk hissələrdən biri kimi diqqət çəkib.
22:57
DÇ-2026-nın 104-cü oyunu olan İspaniya - Argentina final qarşılaşması başladı.
21:18
İspaniya və Argentina milli komandalarının futbol üzrə DÇ-2026-nın final oyunu üçün start heyətləri açıqlanıb.
İdman.Biz xəbər verir ki, İspaniyanın baş məşqçisi Luis de la Fuente Fransa ilə yarımfinal matçında güvəndiyi “11-liy”i qorumağı planlaşdırır. Zədələri ilə bağlı narahatlıq yaranan Lamin Yamal və Pedro Porronun finalda oynamağa hazır olduğu bildirilir.
Argentina millisinin baş məşqçi Lionel Skaloninin Qonsalo Montiel, Rodriqo De Paul və Nikolas Qonsalesi ilk dəqiqələrdən meydana buraxacağı göstərilib
Heyətlər belədir:
İspaniya: Unai Simon, Pedro Porro, Pau Kubarsi, Emerik Laport, Mark Kukurelya, Rodri, Fabian Ruis, Dani Olmo, Lamin Yamal, Mikel Oyarsabal, Aleks Baena.
Argentina: Emiliano Martines, Qonsalo Montiel, Kristian Romero, Lisandro Martines, Nikolas Talyafiko, Rodriqo De Paul, Entso Fernandes, Aleksis Mak Allister, Nikolas Qonsales, Lionel Messi, Xulian Alvares.
İspaniya - Argentina finalı ABŞ-nin Nyu-Cersi ştatındakı Nyu-York/Nyu-Cersi stadionunda keçiriləcək. Qarşılaşma Bakı vaxtı ilə saat 23:00-da başlayacaq.
09:26
2026-cı il dünya çempionatının finalında bu gün İspaniya və Argentina milliləri üz-üzə gələcəklər.
İdman.Biz xəbər verir ki, həlledici qarşılaşma ABŞ-nin Nyu-Cersi ştatındakı Nyu-York/Nyu-Cersi stadionunda keçiriləcək. Matç Bakı vaxtı ilə saat 23:00-da başlayacaq.
İspaniya turnirə Avropa çempionu, Argentina isə son dünya və Cənubi Amerika çempionu kimi qatılıb. İspaniya yarımfinalda Fransanı, Argentina isə İngiltərəni mübarizədən kənarlaşdırıb.
Argentina qalib gələcəyi təqdirdə tarixində dördüncü, İspaniya isə ikinci dəfə dünya çempionu olacaq.