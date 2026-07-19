“Qızıl top”u Messinin qazanacağı bildirilir, hətta uduzsa belə

Argentina millisinin və ABŞ-nin MLS təmsilçisi “İnter Mayami”nin hücumçusu Lionel Messi DÇ-2026-nın ən yaxşı futbolçusu seçilə bilər.
İdman.Biz xəbər verir ki, yayılan məlumata əsasən, FIFA-nın Texniki Araşdırmalar Qrupu “Qızıl top” mükafatını 39 yaşlı futbolçuya vermək barədə qərar qəbul edib. İddiaya görə, Argentina finalda İspaniyaya məğlub olsa belə, seçim dəyişdirilməyəcək.
Lakin FIFA hələlik Messinin mükafatın qalibi seçildiyini rəsmən açıqlamayıb.
Messi final ərəfəsində turnirdə səkkiz qol vurub və dörd məhsuldar ötürmə verib. Argentina millisinin kapitanı həm qol, həm də assist göstəricilərinə görə mundialın ən yaxşı futbolçuları arasındadır.
Argentinalı hücumçu daha əvvəl DÇ-2014 və DÇ-2022-də “Qızıl top”a sahib çıxıb. O, dünya çempionatları tarixində bu mükafatı iki dəfə qazanan yeganə futbolçudur. Messi bu dəfə də qalib seçilsə, göstəricisini üçə çatdıraraq rekordunu yeniləyəcək.
Qeyd edək ki, DÇ-2026-nın İspaniya və Argentina milliləri arasındakı finalı bu gün - 19 iyulda keçiriləcək. Qarşılaşma Bakı vaxtı ilə saat 23:00-da başlayacaq.