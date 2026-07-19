İran futbol millisinə verilən mükafatla bağlı qalmaqal

İran futbolunun veteranı Rəsul Kərbəkəndi milli komandanın DÇ-2026-dakı çıxışına münasibət bildirib.
İdman.Biz İran KİV-nə istinadən xəbər verir ki, sabiq futbolçu İran millisinin mundialda heç bir uğur qazanmamasını və verilən mükafatları sərt formada tənqid edib.
Kərbəkəndi püşkatmadan sonra komandanın yer aldığı qrupun münasib hesab edildiyini xatırladıb:
“Dünya çempionatında heç bir nailiyyətimiz olmadı. Cənablar püşkatmadan əvvəl Misir və Belçikanın yer aldığı qrupa düşməyimizdən razılıqla danışırdılar. Lakin Yeni Zelandiya kimi komandanı belə məğlub edə bilmədik və növbəti mərhələyə yüksəlmək şansımızı itirdik”.
Veteran futbolçu milli üzvlərinin azarkeşlərə münasibətini də tənqid edib:
“Milli komandanın üzvləri elə düşünürlər ki, insanlar futbolu başa düşmürlər. Halbuki xalqın futbol haqqında çox yaxşı anlayışı var. Üç qarşılaşmada məğlub olmamağı nailiyyət saymaları mənim üçün təəccüblüdür. Bu cür müsahibələr xalqın şüuruna qarşı təhqirdir. Çünki azarkeşlər vəziyyəti çox yaxşı anlayırlar”.
Kərbəkəndi yığmanın baş məşqçisi ilə futbolçulara verilən mükafatlar arasındakı böyük fərqin məntiqli olmadığını da vurğulayıb:
“Mükafatların bölüşdürülməsi üçün müəyyən qaydalar var. Amma baş məşqçinin aldığı mükafatla futbolçuların qazancı arasında bu qədər böyük fərqin olması məntiqli və prinsipial deyil. On milyardlarla ölçülən mükafatlar alırsınızsa, artıq ölkə sevgisindən danışmamalı və bunu xalqın başına qaxmamalısınız”.