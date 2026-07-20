Puyol: “Argentina finala yalnız Messinin sayəsində yüksələ bildi”

“Barselona”nın sabiq müdafiəçisi Karles Puyol başa çatan DÇ-2026-da Argentina millisinin hücumçusu Lionel Messinin çıxışı ilə bağlı fikirlərini bölüşüb.
İdman.Biz xəbər verir ki, 48 yaşlı Puyolun açıqlamasını DAZN agentliyi dərc edib.
“Argentina millisinin finala yüksəlməsi yalnız Messinin sayəsində mümkün oldu. Karyeram ərzində komanda yoldaşı kimi mənə verdiklərinə görə ona həmişə minnətdar olacağam”, - deyə Puyol bildirib.
Xatırladaq ki, dünən ABŞ-də keçirilən DÇ-2026-nın finalında İspaniya millisi əlavə vaxtda vurulan qol sayəsində Argentinanı 1:0 hesabı ilə məğlub edərək tarixində ikinci dəfə dünya çempionu olub. Gərgin mübarizə şəraitində keçən həlledici qarşılaşmanı tribunadan izləyənlər arasında “Barselona”nın və İspaniya millisinin əfsanəvi müdafiəçisi Karles Puyol da yer alıb.