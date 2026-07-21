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DÇ-2026-nın turnir cədvəli dərc olunub: Türkiyə 35-cidir

DÇ-2026
Xəbərlər
21 İyul 2026 00:27
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DÇ-2026-nın turnir cədvəli dərc olunub: Türkiyə 35-cidir

Beynəlxalq Futbol Federasiyası (FIFA) rəsmi saytında 2026-cı il dünya çempionatının yekun turnir cədvəlini dərc edib.

İdman.Biz bildirir ki, komanda turnirdə nə qədər irəliləyibsə, reytinqi bir o qədər yüksəkdir.

Eyni mərhələdə mübarizəni dayandıran komandalar üçün bir sıra əlavə meyarlar mövcuddur:

1) Bütün mərhələlərdəki matçlarda qazanılan xalların ümumi sayı (penaltilərə gedən matçlar heç-heçə hesab olunur).
2) Bütün mərhələlərdəki matçlarda qol fərqi.
3) Bütün mərhələlərdəki matçlarda vurulan qolların sayı.
4) Yuxarıdakı meyarlar tətbiq edildikdən sonra iki və ya daha çox komandanın xal sayı eyni olarsa, yekun turnir cədvəlində bərabərləşəcəklər.

Beləliklə, 2026-cı il dünya çempionatının yekuncədvəli aşağıdakı kimidir:

1) İspaniya;
2) Argentina;
3) İngiltərə;
4) Fransa;
5) Norveç;
6) Belçika;
7) Mərakeş, İsveçrə;
9) Meksika;
10) Kolumbiya;
11) Braziliya;
12) ABŞ;
13) Portuqaliya;
14) Kanada;
15) Misir;
16) Paraqvay;
17) Hollandiya;
18) Almaniya;
19) Kot-d'İvuar;
20) Xorvatiya;
21) Yaponiya;
22) Avstraliya;
23) Konqo Demokratik Respublikası;
24) Qana;
25) Ekvador, Cənubi Afrika;
27) İsveç;
28) Avstriya;
29) Bosniya və Herseqovina;
30) Əlcəzair;
31) Seneqal;
32) Kabo-Verde;
33) İran;
34) Cənubi Koreya;
35) Türkiyə;
36) Şotlandiya;
37) Uruqvay;
38) Səudiyyə Ərəbistanı;
39) Çexiya;
40) Yeni Zelandiya;
41) Qətər;
42) Kürasao;
43) Panama;
44) İordaniya;
45) Haiti;
46) Özbəkistan;
47) Tunis;
48) İraq.

2026-cı il dünya çempionatının finalında İspaniya Argentinanı 1:0 hesabı ilə məğlub edib. Oyun ABŞ-ın Şərqi Rezerford şəhərindəki MetLife stadionunda baş tutdu. Oyunun baş hakimi sloveniyalı Slavko Vinçiç olub.

İdman.Biz
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