“Mançester Siti” və İspaniya millisinin yarımmüdafiəçisi Rodri karyerasını “Real Madrid”də davam etdirmək niyyətindədir.
İdman.Biz-in jurnalist Ramon Alvaresə istinadən verdiyi məlumata görə, 30 yaşlı futbolçu 2027-ci ilin 30 iyununa qədər olan müqaviləsinin uzadılması ilə bağlı ingilis klubunun heç bir təklifini qəbul etməyib. Rodri Madrid komandasına qoşulmağa ümid edir.
Oyunçu 2019-cu ilin yayından “Mançester Siti”də oynayır. Bu müddət ərzində o, 298 oyun keçirib, 28 qol vurub və 32 məhsuldar ötürmə edib.
Xatırladaq ki, Rodri 2026-cı il dünya çempionatının ən yaxşı oyunçusu seçilib. Dünya çempionatının finalında İspaniya əlavə vaxtdan sonra Argentinanı 1:0 hesabı ilə məğlub edib.