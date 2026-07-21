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Ronaldu DÇ-2026 ilə bağlı qalmaqallı paylaşımı bəyəndi

Futbol
Xəbərlər
21 İyul 2026 10:22
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Ronaldu DÇ-2026 ilə bağlı qalmaqallı paylaşımı bəyəndi

Portuqaliya millisinin hücumçusu Kriştianu Ronaldu FIFA-nı korrupsiyada ittiham edən videonu bəyənib.

İdman.Biz xəbər verir ki, portuqaliyalı ulduzun bəyəndiyi videoda FIFA-nın korrupsiyaya yol verdiyi və Argentina millisinin DÇ-2026-nın yarımfinalında İngiltərə üzərində 2:1 hesablı qələbə qazanaraq finala yüksəlməsinə kömək etdiyi iddia olunur.

Qeyd edək ki, daha əvvəl də FIFA azarkeşlər və bəzi rəsmi şəxslər tərəfindən DÇ-2026 zamanı Argentinaya kömək etməkdə ittiham edilmişdi. Xüsusilə Misir millisinin vurduğu qolun hakimlər tərəfindən ləğv edilməsi bu iddiaların əsas səbəblərindən biri kimi göstərilib.

İdman.Biz
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