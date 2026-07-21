Ervins Perkons “İmişli”nin məşqçisi təyin olunub

“İmişli” futbol klubu məşqçilər korpusunu gücləndirib.
İdman.Biz xəbər verir ki, bu barədə “İmişli” Peşəkar Futbol Klubu məlumat yayıb.
Bildirilib ki, latviyalı mütəxəssis Ervins Perkons bölgə təmsilçisinin köməkçi məşqçisi təyin olunub.
UEFA PRO lisenziyasına malik olan 35 yaşlı mütəxəssis 15 ildən artıq peşəkar məşqçilik təcrübəsinə sahibdir. O, Latviyanın “Elqava” və “Super Nova” klublarında baş məşqçi kimi fəaliyyət göstərib.
Çalışdırıcı adıçəkilən komandaları iki dəfə ölkənin yüksək liqasına yüksəldərək, 2022 və 2024-cü illərdə Latviyanın I Liqasının çempionluğuna daşıyıb.
Ervins Perkons fəaliyyəti ərzində Polşa, Norveç və Avstriyanın tanınmış klublarında təcrübə proqramlarında iştirak edib.
Onun məşqçilik fəlsəfəsinin əsasını intizamlı komanda oyunu, yüksək intensivlik, taktiki nizam-intizam və futbolçuların fərdi inkişafı təşkil edir.