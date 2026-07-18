Dünya Qadın Seriyası: “Neftçi SOCAR” 1/4 finala vəsiqə qazanıb - YENİLƏNİB

3x3 basketbol üzrə “Neftçi SOCAR” komandası Dünya Qadın Seriyasının Bakı mərhələsində 1/4 finala vəsiqə qazanıb.
İdman.Biz bildirir ki, dörddəbir finalda “Neftçi SOCAR” sabah Sloveniya ilə qarşılaşacaq.
18:41
"Neftçi SOCAR" qrup mərhələsindəki oyunlarını başa vurdu.
İdman.Biz bildirir ki, komanda "Prague" üzərində 18:14 hesablı qələbə qazanıb, Litvaya isə 16:21 hesabı ilə məğlub olub.
Komandanın qrupdakı yekun mövqeyi saat 19:55-də keçiriləcək Litva - "Prague" oyunundan sonra müəyyənləşəcək.
12:46
3x3 basketbol üzrə Dünya Qadın Seriyasının Bakı mərhələsində seçmə mərhələnin növbəti oyununu keçirilib.
İdman.Biz xəbər verir ki, Fəvvarələr Meydanında təşkil olunan yarışda Azərbaycan millisi B qrupundakı ikinci görüşündə Braziliya yığmasına 9:19 hesabı ilə məğlub olub.
Yığmamız həmin qrupun ilk matçında Benin seçməsini 21:3 hesabı ilə üstələmişdi.
Qrupun qalibi əsas mərhələnin D qrupunda İspaniya və Avstriya komandaları ilə mübarizə aparacaq.
Turnirdə iştirak edən “Neftçi SOCAR” komandası isə əsas mərhələnin A qrupunda Çexiyanın “Praqa” klubu və Litva millisi ilə qarşılaşacaq. Bakı təmsilçisinin oyunları müvafiq olaraq saat 16:15 və 18:05-də başlayacaq.
Qeyd edək ki, 3x3 basketbol üzrə Dünya Qadın Seriyasının Bakı mərhələsinə iyulun 19-da yekun vurulacaq.
12:25
3x3 basketbol üzrə Dünya Qadın Seriyasının Bakı mərhələsinə start verilib.
İdman.Biz xəbər verir ki, Fəvvarələr Meydanında keçirilən yarışın seçmə mərhələsində Azərbaycan millisi uğurlu çıxış edib.
Yığmamız B qrupundakı ilk oyununda Benin seçməsini 21:3 hesabı ilə məğlub edib.
Azərbaycan millisi qrupdakı növbəti görüşünü Braziliya yığmasına qarşı keçirəcək. Qrupun qalibi əsas mərhələnin D qrupunda İspaniya və Avstriya komandaları ilə mübarizə aparacaq.
Turnirdə iştirak edən “Neftçi SOCAR” komandası isə əsas mərhələnin A qrupunda Çexiyanın “Praqa” klubu və Litva millisi ilə üz-üzə gələcək. Bakı təmsilçisinin oyunları müvafiq olaraq saat 16:15 və 18:05-də başlayacaq.
Qeyd edək ki, 3x3 basketbol üzrə Dünya Qadın Seriyasının Bakı mərhələsinə iyulun 19-da yekun vurulacaq.
09:42
Bu gün 3x3 basketbol üzrə Dünya Qadın Seriyasının Bakı mərhələsi başlayır.
İdman.Biz xəbər verir ki, Fəvvarələr Meydanında yarışda Azərbaycan millisi və “Neftçi SOCAR” komandası mübarizə aparacaq.
Milli komanda seçmə mərhələnin B qrupunda Benin və Braziliya yığmaları ilə üz-üzə gələcək. Qarşılaşmalar müvafiq olaraq saat 10:25 və 12:05-də start götürəcək. Qrup qalibi əsas raundun D qrupunda İspaniya və Avstriya ilə görüşəcək.
“Neftçi SOCAR” əsas mərhələnin A qrupunda Çexiyanın “Praqa” klubu və Litva millisi ilə münasibətlərə aydınlıq gətirəcək. Oyunlar saat 16:15 və 18:05-də olacaq.
Qeyd edək ki, Dünya Qadın Seriyasının Bakı mərhələsi iyulun 19-da başa çatacaq.