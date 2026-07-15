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U-20 basketbol millimiz Şimali Makedoniya ilə qarşılaşacaq

Basketbol
Xəbərlər
15 İyul 2026 10:03
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U-20 basketbol millimiz Şimali Makedoniya ilə qarşılaşacaq

Bu gün Azərbaycanın 20 yaşadək oğlanlardan ibarət basketbol millisi FIBA U-20 Avropa çempionatının B divizionunda növbəti oyununa çıxacaq.

İdman.Biz xəbər verir ki, A qrupunda mübarizə aparan yığmamız dördüncü tur çərçivəsində Şimali Makedoniya seçməsi ilə qarşılaşacaq.

Bratislavadakı “GOPASS Arena”da keçiriləcək görüş Bakı vaxtı ilə saat 23:00-da start götürəcək.

Qeyd edək ki, Azərbaycan millisi turnirdə keçirdiyi ilk oyunda İsveçə 58:85 hesabı ilə məğlub olub. Komandamız ikinci turda Slovakiyanı 72:66 hesabı ilə məğlub etsə də, üçüncü qarşılaşmada İrlandiyaya 47:54 hesabı ilə uduzub.

İdman.Biz
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