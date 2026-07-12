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Azərbaycan voleybolçuları Riqada mübarizə aparırlar - FOTO

Çimərlik voleybolu
Xəbərlər
12 İyul 2026 11:13
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Azərbaycan voleybolçuları Riqada mübarizə aparırlar - FOTO

Azərbaycanın çimərlik voleybolu üzrə milli komandaları Latviyanın paytaxtı Riqada keçirilən Baltikyanı ölkələrin açıq çempionatında iştirak edirlər.

İdman.Biz xəbər verir ki, iyulun 11-də 18 yaşadək voleybolçuların yarışına yekun vurulub. Azərbaycan bu yaş kateqoriyasında həm qızlar, həm də oğlanlardan ibarət komandalarla təmsil olunub.

Qızların yarışında Feyza Bolat və Cəmilə Bəşirova cütü 37 komanda arasında yeddinci yeri tutub.

Oğlanların mübarizəsində isə Emil Safronov və Tamerlan Tağlıyev dueti 17 komanda arasında doqquzuncu olub.

Bu gün çempionatda 20 yaşadək voleybolçuların yarışına start verilib. Azərbaycan bu yaş kateqoriyasında da həm qızlar, həm də oğlanlardan ibarət komandalarla təmsil olunur.

İdman.Biz
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