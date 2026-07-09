“Qarabağ” bu gün Avropa Liqasında mübarizəyə başlayır

Bu gün “Qarabağ” futbol komandası UEFA Avropa Liqasının 2026/2027 mövsümündə ilk oyununu keçirəcək.
İdman.Biz xəbər verir ki, Qurban Qurbanovun baş məşqçisi olduğu kollektiv Bakıda İslandiyanın “Vestri” komandasını qəbul edəcək.
Görüş Tofiq Bəhramov adına Respublika stadionunda, saat 20:00-da start götürəcək.
Matçın baş hakimi moldovalı FIFA referisi Roman Jitari olacaq.
Qeyd edək ki, tərəflər arasında cavab görüşü iyulun 17-də baş tutacaq. Cütün qalibi UEFA Avropa Liqasının ikinci təsnifat mərhələsində “Qlentoran” (Şimali İrlandiya) - RFS (Latviya) duelinin güclüsü ilə qarşılaşacaq.