Konfrans Liqasında günün afişası: 21 matçın start vaxtları

Futbol üzrə UEFA Konfrans Liqasında birinci təsnifat mərhələsinin növbəti oyunları bu gün keçiriləcək.
İdman.Biz xəbər verir ki, gün ərzində 21 qarşılaşma baş tutacaq.
Azərbaycan təmsilçisi “Zirə” mərhələnin ilk oyununu artıq keçirib. Bakı klubu Gürcüstanın “Torpedo Kutaisi” komandasına 3:0 hesabı ilə qalib gəlib.
UEFA Konfrans Liqası
Birinci təsnifat mərhələsi, ilk oyunlar
9 iyul
18:00 “Atletik Eskaldes” - “Mornar”
20:00 “Alaşkert” - “Yelimay”
20:00 “Dila” - “Virtus”
20:00 “Hegelmann” - “Paide”
20:00 “Kalyu” - “Linfield”
20:00 “Liepaya” - “Deçiç”
21:00 “Bohemians” - “Sent-Cozefs”
21:00 “Dinamo Minsk” - “Sileks”
21:00 “Marsakslokk” - “Pünik”
21:00 “Velej” - “Milsami”
21:15 “Mondorf” - “Dinamo Tbilisi”
21:30 “Karnarvon” - “Levadia Tallin”
21:30 “Europa” - “Şkendiya”
22:00 “Vlajniya” - “Malişeva”
22:00 “Styarnan” - “Vikinqur”
22:30 “Qlentoran” - RFS
22:45 “Penibont” - “Santa Koloma”
22:45 “Petrovats” - “Jalgiris”
22:45 “NSİ Runavik” - “Hamrun Spartans”
23:00 “Dinamo Siti” - “Astana”
23:00 “Sarayevo” - “İnter Turku”
Cavab oyunları 14-16 iyulda keçiriləcək.