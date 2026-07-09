UEFA Avropa Liqasında günün afişası

Futbol üzrə UEFA Avropa Liqasında 2026/2027 mövsümünün ilk oyunları bu gün keçiriləcək.
İdman.biz xəbər verir ki, birinci təsnifat mərhələsinin ilk matçları çərçivəsində altı qarşılaşma baş tutacaq.
Azərbaycan təmsilçisi “Qarabağ” da mübarizəyə bu mərhələdən başlayacaq. Ağdam klubu İslandiyanın “Vestri” komandasını qəbul edəcək.
UEFA Avropa Liqası
Birinci təsnifat mərhələsi, ilk oyunlar
9 iyul
20:00 “Qarabağ” - “Vestri”
21:00 “Dinamo Kiyev” - “Universitatya Kluj”
21:00 “Şerif” - “Aluminiy”
22:00 “MOİK Sofiya” - “Derri”
22:00 “Hayduk” - “Jilina”
22:00 “Voyvodina” - “Ferentsvaroş”
Cavab oyunları 16 iyulda keçiriləcək.