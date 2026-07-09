PSJ, “Yuventus”un Muani üçün təklifini rədd edib

"Yuventus" PSJ-nin hücumçusu Randal Kolo Muani ilə maraqlanır.
İdman.Biz-in Fabrizio Romanoya istinadən məlumatına görə, Turin klubu fransız futbolçu üçün 30 milyon avro təklif edib, lakin onun təklifi rədd edilib.
Mənbənin məlumatına əsasən, Kolo Muani 2024/25 mövsümünün ikinci yarısında icarə əsasında oynadığı Turin klubuna qayıtmaqda maraqlıdır. PSJ və "Yuventus" arasında danışıqların davam etdiyi bildirilir, lakin parislilər hücumçunu istənilən başqa kluba satmağa hazırdırlar.
Randal Kolo Muani 2023-cü ildə "Ayntraxt Frankfurt"dan PSJ-yə keçib. Mediada yayılan məlumatlara görə, Fransa klubu onun üçün 95 milyon avro ödəyib. 27 yaşlı futbolçu ötən mövsümü İngiltərənin "Tottenhem" klubunda icarə əsasında keçirib.