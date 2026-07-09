“Beşiktaş” “Bavariya”nın qapıçısını transfer edib

Alman qapıçı Aleksandr Nübel "Beşiktaş"a keçib.
İdman.Biz-in məlumatına görə, İstanbul klubu 29 yaşlı qapıçının "Bavariya"dan transferini rəsmi olaraq təsdiqləyib.
Daha əvvəl iki tərəfin üç illik müqavilə imzalayacağı bildirilirdi. Mediada yayılan məlumatlara görə, Münhen klubu bu transfer üçün 6 milyon avro, bonuslar isə potensial olaraq 11 milyon avroya çatacaq.
Nübel "Paderborn"un gənclik sisteminin yetirməsidir. 2015-ci ildə o, "Şalke 04"ə keçib və beş il sonra "Bavariya" ilə müqavilə imzalayıb. Lakin o, "Bavariya"nın heyətində özünü təsdiqləyə bilməyib. 2021-ci ildən 2023-cü ilə qədər o, "Monako"da icarə əsasında oynayıb, daha sonra isə üç mövsüm "Ştutqart"da Çempionlar Liqasında oynayıb.
Qeyd etmək lazımdır ki, "Beşiktaş" son beş ildə Türkiyə çempionu ola bilmir.