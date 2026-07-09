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Martin Montoya karyerasını bitirdiyini açıqlayıb

Dünya futbolu
Xəbərlər
9 İyul 2026 00:35
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Martin Montoya karyerasını bitirdiyini açıqlayıb

"Barselona"nın yetirməsi Martin Montoya peşəkar futboldan ayrıldığını rəsmən elan edib.

İdman.Biz bildirir ki, 35 yaşlı müdafiəçinin son klubu Yunanıstanın "Aris" klubu olub.

"Uzun illər futbola həsr olunmuşam, peşəkar karyerama vida etməyin vaxtı gəlib çatdı. Bu qərar barədə uzun müddət düşünmüşəm. Bütün gücümü sərf etdiyimi və bu səyahəti sevdiyimi bilərək rahatlıqla ayrılıram; futbol mənə yalnız topdan daha çox şey verdi: görüşlər, dostluqlar və oynadığım hər klubda dəyərli dərslər.

Hər şey doqquz yaşımda “Barselona”ya qoşulanda başladı. Gənclər sıralarında irəlilədim və əsas heyətə düşmək arzumu gerçəkləşdirdim. Bu, gözəl bir səyahət idi, amma çətinliklərlə dolu idi - xüsusən də ailəm üçün.
Məni iki il ardıcıl olaraq avtobus, metro və qatarla Barselonaya aparan anamı heç vaxt unutmayacağam. Atamı da heç vaxt unutmayacağam: uzun günlər yük maşını sürdükdən sonra o, məşqlərimin bircəsini də buraxmadı. Onlara əbədi minnətdaram. Bütün qərarlarımda məni dəstəklədiyi, futbolun bizi apardığı hər şəhərə və kəndə mənimlə birlikdə səyahət etdiyi və yaxşı və çətin anlarda yanımda olduğu üçün həyat yoldaşıma da təşəkkür edirəm.

Uşaqlarıma təşəkkür edirəm - onlar məni hər şeyə motivasiya edirdilər." gün. Qardaşıma təşəkkürlər: bəzən məni çox sıxışdırsa da, həmişə təslim olmağımın və təslim olmağımın qarşısını almaq üçün bunu edirdi. Hər addımda yanımda olduğuna görə agentimə təşəkkür edirəm. Hələ çox kiçik ikən anam vəfat edəndə mənə qayğı göstərən ikinci anam olan nənəmə təşəkkür edirəm.

Bütün həmkarlarıma, dostlarıma, məşqçilərimə, fizioterapevtlərimə, administratorlarıma və klub işçilərinə təşəkkür edirəm. Əlbəttə ki, mənə onlarda oynamaq imkanı verən bütün klublara təşəkkür edirəm. Bu, möhtəşəm, lakin inanılmaz dərəcədə çətin bir səyahət idi. Bu idman növündə hər şey plan üzrə getmir və hər gün ortaya çıxan maneələri dəf etmək üçün mənəvi gücə ehtiyacınız var.

Bu qərar əsasən şəxsi və psixoloji ehtiyaclardan, eləcə də ailəmə - hər hansı maddi mülahizələrdən asılı olmayaraq üstünlük vermək istəyindən irəli gəlir. Və mən bunu həvəslə edirəm, çünki hiss edirəm ki, ən yaxşısı hələ qabaqdadır.

Hər şey üçün təşəkkür edirəm, futbol", Montoya sosial media səhifəsində yazıb.

Martin Montoya karyerası ərzində Kataloniya klubunda 87 oyun keçirib, üç dəfə La Liqa və 2015-ci ildə Çempionlar Liqasının qalibi olub. Müdafiəçi daha sonra “Valensiya2, “Brayton” və “Betis”də oynayıb.

İdman.Biz
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