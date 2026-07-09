“İnter” “Latsio”nun qapıçısı İvan Provedeli transfer edib

İtaliya çempionu "İnter" qapıçı İvan Provedelin "Latsio"dan transfer olunduğunu açıqlayıb.
İdman.Biz bildirir ki, Milan komandasının mətbuat xidmətinin rəsmi saytında yer alan məlumata görə, klublar daimi transfer barədə razılığa gəliblər. Oyunçunun özü 2029-cu ilin iyun ayının sonuna qədər müqavilə imzalayıb.
İvan Provedel 2022-ci ilin yayından bəri "Latsio"da oynayır və əvvəllər "Spezia", "Empoli" və bir neçə digər İtaliya klublarında oynayıb. Ötən mövsüm 32 yaşlı qapıçı bütün yarışlarda 29 oyun keçirib və 12 dəfə qapısını toxunulmaz saxlayıb. O, mövsüm ərzində cəmi 30 qol buraxıb.
İsveçrəli qapıçı Yann Sommer müqaviləsi bitdikdən sonra "İnter"dən ayrılıb.