DÇ-2026: Norveçin qolu ofsayda görə ləğv edildi - YENİLƏNİR

Oyunun üçüncü dəqiqəsində Norveç millisinin heyətindən Sörlot hesabı açsa da ofsayd səbəbindən qol ləğv edildi.
23:59
Futbol üzrə DÇ-2026-nın 1/8 final mərhələsində keçirilən Braziliya - Norveç qarşılaşması başladı.
23:07
Braziliya və Norveç futbol millilərinin DÇ-2026-da keçirəcəkləri matçın start heyəti açıqlanıb.
İdman.Biz xəbər verir ki, Neymar qarşılaşmaya ehtiyat oyunçular skamyasında başlayacaq. Braziliyanın hücum xəttində isə Vinisius, Rayan və Qabriel Martinelli yer alıb.
Braziliyanın start heyəti belədir: Alisson, Duqlas Santos, Qabriel, Markinyos, Danilo, Kazemiro, Bruno Gimaraeş, Mateus Kunya, Vinisius, Rayan, Qabriel Martinelli.
Norveç millisində isə əsas diqqət Erlinq Holand və Martin Edeqora yönəlib. Hər iki futbolçu start heyətdədir.
Norveçin start heyəti: Eryan Nyuland, Yulian Ryerson, Kristoffer Ayer, David Möller Volf, Torbyorn Heqqem, Martin Edeqor, Patrik Berq, Sander Berqe, Antonio Nusa, Aleksander Sörlot, Erlinq Holand.
Qeyd edək ki, Neymarla yanaşı, Braziliyanın ehtiyat oyunçuları arasında Rafinya, Endrik, Luis Enrike, Fabinyo və Ederson da var.