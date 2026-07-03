DÇ-2026: Misir - Avstraliya matçında hesab bərabərləşib - YENİLƏNİR + VİDEO

Misir - Avstraliya matçında hesab bərabərləşib.
İdman.Biz bildirir ki, 55-ci dəqiqədə Məhəmməd Hani öz qapısına qol vurub - 1:1.
23:07
Misir - Avstraliya matçında ikinci yarı başlayıb.
İdman.Biz bildirir ki, ilk hissədən sonra Misir 1:0 hesabı ilə irəlidədir.
22:50
Misir - Avstraliya matçında ilk yarı bitib.
İdman.Biz bildirir ki, hesab 1:0 Misirin xeyrinədir.
22:15
Misir - Avstraliya matçında hesab açılıb.
İdman.Biz bildirir ki, 13-cü dəqiqədə Emam Aşur misirliləri irəli çıxarıb.
22:00
Futbol üzrə dünya çempionatında 1/16 finalın növbəti oyunu keçirilir.
İdman.Biz bildirir ki, Avstraliya və Misir üz-üzə gəlirlər.
Matç ABŞ-ın Arlinqton şəhərindəki AT&T stadionunda keçirilir.
Baş hakim uruqvaylı Qustavo Texeradır.
Avstraliya D qrupunda 4 xalla ikinci olub. Misir isə G qrupunda 5 xalla ikinci yeri tutub.