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DÇ-2026: Misir - Avstraliya matçında hesab bərabərləşib - YENİLƏNİR + VİDEO

DÇ-2026
Xəbərlər
3 İyul 2026 23:18
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DÇ-2026: Misir - Avstraliya matçında hesab bərabərləşib

Misir - Avstraliya matçında hesab bərabərləşib.

İdman.Biz bildirir ki, 55-ci dəqiqədə Məhəmməd Hani öz qapısına qol vurub - 1:1.

23:07

Misir - Avstraliya matçında ikinci yarı başlayıb.

İdman.Biz bildirir ki, ilk hissədən sonra Misir 1:0 hesabı ilə irəlidədir.

22:50

Misir - Avstraliya matçında ilk yarı bitib.

İdman.Biz bildirir ki, hesab 1:0 Misirin xeyrinədir.

22:15

Misir - Avstraliya matçında hesab açılıb.

İdman.Biz bildirir ki, 13-cü dəqiqədə Emam Aşur misirliləri irəli çıxarıb.

22:00

Futbol üzrə dünya çempionatında 1/16 finalın növbəti oyunu keçirilir.

İdman.Biz bildirir ki, Avstraliya və Misir üz-üzə gəlirlər.

Matç ABŞ-ın Arlinqton şəhərindəki AT&T stadionunda keçirilir.

Baş hakim uruqvaylı Qustavo Texeradır.

Avstraliya D qrupunda 4 xalla ikinci olub. Misir isə G qrupunda 5 xalla ikinci yeri tutub.

İdman.Biz
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