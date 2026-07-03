Avstraliyanın çalışdırıcısı: “Bütün oyunçular ən yaxşı oyunlarını göstərməyə hazırdırlar”

Avstraliya millisinin baş məşqçisi Toni Popoviç 2026-cı il dünya çempionatının 1/16 final mərhələsində Misirlə oyun barədə gözləntilərini bölüşüb.
İdman.Biz bildirir ki, oyun bu gün, 3 iyulda ABŞ-ın Arlinqton şəhərindəki AT&T stadionunda keçiriləcək və Bakı vaxtı ilə saat 22:00-da başlayacaq.
“Bu, gələcək haqqında deyil, indiki zaman haqqında düşünmək üçün daha bir fürsətdir. Bu oyunun nə qədər vacib olduğunu bilirik və düşünürəm ki, bütün oyunçular ən yaxşı oyunlarını göstərməyə hazırdırlar. Həqiqətən də indiki ana diqqət yetirməliyik. Tarix oyundan sonra yazılır, ona görə də bu tarixi yaratmaq üçün matç zamanı öz töhfəmizi verməliyik”, - Popoviç deyib.
Avstraliya D qrupunda ikinci yeri tutub. Misir isə G qrupunda ikinci olub.