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Argentina - Kabo-Verde oyunu: Azarkeşlər nə düşünür? - İDMAN.BİZ ABŞ-də SORĞU ETDİ - VİDEO

DÇ-2026
Xəbərlər
3 İyul 2026 17:32
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Argentina - Kabo-Verde oyunu: Azarkeşlər nə düşünür? - İDMAN.BİZ ABŞ-də SORĞU ETDİ - VİDEO

ABŞ, Meksika və Kanadada keçirilən futbol üzrə DÇ-2026-nın pley-off mərhələsinin oyunları davam edir.

1/16 final mərhələsinin növbəti qarşılşamasında Argentina millisi mundialın debütantı Kabo-Verde ilə qarşılaşacaq.

Oyun 4 iyul, Bakı vaxtı ilə 02:00-da başlayacaq.

İdman.biz-in Dünya Çempionatına ezam olunmuş müxbiri matç ərəfəsində azarkeşlər arasında sorğu keçirib. Sorğudan da aydın olur ki, fanatlar bu qarşılaşmanı böyük həyəcanla gözləyirlər.

Beləliklə, Lionel Messinin komandası növbəti mərhələyə rahat adlayacaq, yoxsa Kabo-Verde bu çempionatın ən böyük sürprizini edərək sensasiyaya imza atacaq?

Müxbirimizin sorğusuna əsasən, azarkeşlərin böyük əksəriyyəti Argentinanın qələbəsinə inanır.

Video-sorğunu təqdim edirik:

Leyla Eminova
İdman.Biz
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