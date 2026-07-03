DÇ-2026 səkkiz məşqçinin postu ilə vidalaşmasına səbəb oldu

Futbol üzrə DÇ-2026-da mübarizə davam etsə də, turnir artıq bir neçə baş məşqçi üçün son dayanacaq olub.
İdman.Biz xəbər verir ki, mundialdakı uğursuz çıxışdan sonra səkkiz mütəxəssis milli komandadakı postunu tərk edib. Siyahıda ən diqqətçəkən adlar Ronald Kuman, Yulian Naqelsmann və Marselo Byelsadır.
Ronald Kuman 30 iyunda Niderland millisindən ayrıldığını açıqlayıb. Komanda 1/16 finalda Mərakeşə penaltilər seriyasında uduzub. Niderland mətbuatına görə, federasiya Arne Slotu əsas namizədlərdən biri kimi görür. Erik ten Haqın adı da müzakirə olunur.
Almaniya millisinin baş məşqçisi Yulian Naqelsmann da bu gün istefa verib. Komanda 1/16 finalda mübarizəni dayandırıb və alman mətbuatında Yurgen Kloppun əsas namizəd olduğu bildirilir.
ebastyan Bekkasesse Ekvador millisindən ayrılan digər məşqçidir. Komanda qrupda Almaniyaya qalib gəlsə də, Meksikaya 0:2 hesablı məğlubiyyətdən sonra mundialla vidalaşıb. Argentinalı mütəxəssis bildirib ki, komanda ölkə tarixinin ən yaxşı dünya çempionatını keçirmək hədəfinə çata bilməyib.
Uruqvay millisində də ayrılıq yaşanıb. Marselo Byelsa komandanın qrup mərhələsində dayanmasından sonra postunu tərk edib. O, nəticəyə görə məsuliyyəti üzərinə götürüb və əlindəki heyət potensialından lazımi səviyyədə istifadə edə bilmədiyini deyib. Uruqvay mətbuatında onun mümkün varisi kimi Marselo Qalyardonun adı çəkilir.
Cənubi Koreya millisində Hon Myon Bo ilə yollar ayrılıb. Komanda Çexiyaya qalib gəlsə də, həlledici oyunda CAR-a uduzub və pley-offa çıxa bilməyib. Baş məşqçi çıxışında nəticəyə görə məsuliyyəti öz üzərinə götürdüyünü bildirib.
Stiv Klark Şotlandiya millisindən ayrılıb. Komanda onun rəhbərliyi altında 28 ildən sonra ilk dəfə dünya çempionatına vəsiqə qazansa da, qrupdan çıxa bilməyib. Şotlandiya Haitini məğlub edib, lakin Mərakeş və Braziliyaya uduzub. Anqelos Postekoqlu əsas namizədlər sırasındadır.
Miroslav Koubek də Çexiya millisindəki işini başa vurub. Komanda qrupda cəmi bir xal toplayıb və yalnız CAR-la heç-heçə edib. Mütəxəssis qərarında uğursuz nəticə ilə yanaşı, ona qarşı aparılan media kampaniyasının da rol oynadığını bildirib.
Tunisdə isə Sabri Lamuşi mundialın elə ilk turundan sonra istefaya göndərilib. Komanda İsveçə 1:5 hesabı ilə uduzduqdan sonra baş məşqçi dəyişdirilib. Onu Erve Renar əvəzləyib, lakin bu dəyişiklik də nəticəyə təsir etməyib - Tunis üç oyunun hamısında məğlub olub.
Didye Deşam isə əvvəlcədən DÇ-2026-dan sonra Fransa millisindən ayrılacağını açıqlayıb. Onun yerinə Zinəddin Zidanın gələcəyi gözlənilir. Meksika millisində də Xavyer Aqirrenin mundialdan sonra postunu tərk edəcəyi və onu “Barselona”nın keçmiş oyunçusu Rafael Markesin onu əvəzləyəcəyi bildirilir.
Seneqal millisində isə Papa Tiavın gələcəyi qeyri-müəyyəndir. Yerli media onu sərt tənqid edir. Hətta yarımmüdafiəçi Pap Geye hazırkı məşqçilər heyəti ilə yığmada çıxışını davam etdirmək istəmədiyini açıq bildirib.