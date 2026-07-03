3 İyul 2026
AZ

Tuxeldən İngiltərənin oyunu ilə bağlı valideynlərə qəribə çağırış - VİDEO

DÇ-2026
Xəbərlər
3 İyul 2026 12:51
110
Tuxeldən İngiltərənin oyunu ilə bağlı valideynlərə qəribə çağırış - VİDEO

İngiltərə millisinin baş məşqçisi Tomas Tuxel DÇ-2026-nın 1/8 final oyunu öncəsi azarkeşlərə qeyri-adi müraciət edib.

İdman.Biz xəbər verir ki, İngiltərə yığması 1/8 finalda Meksika ilə qarşılaşacaq. Matç İngiltərə vaxtı ilə gecə saat 01:00-da, Bakı vaxtı ilə isə 04:00-da başlayacaq.

Görüşün məktəb günündən əvvəl keçirilməsi ölkədə müzakirələrə səbəb olub. Tuxel isə valideynləri uşaqların bu oyunu izləməsinə şərait yaratmağa çağırıb.

Almaniyalı mütəxəssis bildirib ki, valideynlər məktəb üçün üzrxahlıq yazıb uşaqları bir gün dərsə göndərməyə bilərlər. Onun sözlərinə görə, dünya çempionatı dörd ildən bir keçirilir və İngiltərə millisinə hər kəsin, xüsusilə uşaqların dəstəyi lazımdır.

Qeyd edək ki, İngiltərə millisi əvvəlki mərhələdə Konqo DR-ni 2:1 hesabı ilə məğlub edib. Komandanın hər iki qolunu Harri Keyn vurub.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Dallas polisi Misir futbol millisinin nümayəndəsini həbs etmək istədi - VİDEO
12:26
DÇ-2026

Dallas polisi Misir futbol millisinin nümayəndəsini həbs etmək istədi - VİDEO

Uşaq azarkeşin futbolçularla şəkil çəkdirməsinə icazə verilməməsi hotelin foyesində insidentə səbəb olub
“Renn” klubunun hücumçusu İsveçrə - Əlcəzair oyununun ən yaxşısı seçildi
12:18
Futbol

“Renn” klubunun hücumçusu İsveçrə - Əlcəzair oyununun ən yaxşısı seçildi

Vankuverdə keçirilən qarşılaşma isveçrəlilərin ilk qolunu Bril Embolo vurub
Mahrez Əlcəzair futbol millisi ilə vidalaşdı
11:43
DÇ-2026

Mahrez Əlcəzair futbol millisi ilə vidalaşdı

Təcrübəli futbolçu DÇ-2026-dan sonra yığmadakı karyerasını başa vurduğunu açıqlayıb
Portuqaliya - Xorvatiya matçında azarkeş etirazı - VİDEO
10:43
DÇ-2026

Portuqaliya - Xorvatiya matçında azarkeş etirazı - VİDEO

Xorvatiyanın son dəqiqələrdə vurduğu qol ləğv olunandan sonra stadionda gərginlik yaranıb

DÇ-də günün afişası: Argentina mundialın debütantı ilə sınağına çıxır
10:39
DÇ-2026

DÇ-də günün afişası: Argentina mundialın debütantı ilə sınağına çıxır

1/16 final mərhələsində daha üç oyun keçiriləcək
Martines Ronaldunun əvəzlənməsinin səbəbini açıqladı
10:13
DÇ-2026

Martines Ronaldunun əvəzlənməsinin səbəbini açıqladı

Portuqaliya millisinin baş məşqçisi Xorvatiya ilə oyunda daha çox yarımmüdafiəçi və topa nəzarətə ehtiyac duyduqlarını bildirib

Ən çox oxunanlar

“Qarabağ” bir gündə ikinci dəfə uduzub - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO
1 İyul 21:58
Futbol

“Qarabağ” bir gündə ikinci dəfə uduzub - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO

“Qarabağ” bu gün Ukraynanın "Xarkov" klubuna da məğlub olmuşdu
Vüsal Məsimov “Səbail” FK-ya qayıdıb - YENİLƏNİB + FOTO
30 İyun 21:30
Azərbaycan futbolu

Vüsal Məsimov “Səbail” FK-ya qayıdıb - YENİLƏNİB + FOTO

26 yaşlı cinah müdafiəçisi 2024/2025 mövsümündə “Səbail”də çıxış edib
“Zirə” FK yoxlama oyununda qalib gəlib
1 İyul 23:18
Futbol

“Zirə” FK yoxlama oyununda qalib gəlib - YENİLƏNİB

Oyun 1:0 hesabı ilə “Zirə”nin xeyrinə qurtarıb
DÇ-2026: Norveç 1/8 finalda Braziliyaya rəqib olur
30 İyun 22:58
DÇ-2026

DÇ-2026: Norveç 1/8 finalda Braziliyaya rəqib olur - YENİLƏNİB + VİDEO

Norveç millisi 1/16 finalda Kot-d'İvuarı məğlub edib