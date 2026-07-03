3 İyul 2026
AZ

Martines Ronaldunun əvəzlənməsinin səbəbini açıqladı

DÇ-2026
Xəbərlər
3 İyul 2026 10:13
81
Martines Ronaldunun əvəzlənməsinin səbəbini açıqladı

Portuqaliya futbol millisinin baş məşqçisi Roberto Martines DÇ-2026-nın 1/16 finalında Xorvatiyaya qarşı oyunda Kriştianu Ronaldunu niyə əvəzlədiyini açıqlayıb.

İdman.Biz xəbər verir ki, 40 yaşlı hücumçu Portuqaliyanın 2:1 hesabı ilə qalib gəldiyi matçın 81-ci dəqiqəsində meydanı tərk edib. Onun yerinə Ruben Neveş oyuna daxil olub. Qonsalu Ramuş isə daha əvvəl, 63-cü dəqiqədə meydana buraxılıb.

Martines bildirib ki, oyunun gedişində Portuqaliyanın hücum xəttinin rəqibin cərimə meydançasına yaxınlaşmaqda çətinlik çəkdiyi məqamlar olub. Onun sözlərinə görə, Ramuşun meydana daxil olması Ronaldunun cərimə meydançasındakı mövqeyi fonunda Xorvatiyanın mərkəz müdafiəçilərinə təzyiqi artırmaq üçün düşünülmüş addım idi.

Baş məşqçi əlavə edib ki, qol vurulduqdan sonra Xorvatiya daha çox risk etməyə başlayıb. Bu zaman Luka Modriç və Mateo Kovaçiçin mərkəzdəki əlaqəsi güclənib. Martinesin sözlərinə görə, həmin mərhələdə Portuqaliyaya əlavə yarımmüdafiəçi və oyuna daha çox nəzarət lazım olub.

Qeyd edək ki, Portuqaliya millisi 1/8 finalda İspaniya ilə qarşılaşacaq.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Portuqaliya - Xorvatiya matçın azarkeş etirazı - VİDEO
10:43
DÇ-2026

Portuqaliya - Xorvatiya matçın azarkeş etirazı - VİDEO

Xorvatiyanın son dəqiqələrdə vurduğu qol ləğv olunandan sonra stadionda gərginlik yaranıb

DÇ-də günün afişası: Argentina mundialın debütantı ilə sınağına çıxır
10:39
DÇ-2026

DÇ-də günün afişası: Argentina mundialın debütantı ilə sınağına çıxır

1/16 final mərhələsində daha üç oyun keçiriləcək
Perişiç Xorvatiya futbol millisinin tarixinə düşdü - VİDEO
09:49
DÇ-2026

Perişiç Xorvatiya futbol millisinin tarixinə düşdü - VİDEO

Təcrübəli yarımmüdafiəçi dünya çempionatlarında yeddinci qolunu vuraraq Davor Şukeri geridə qoyub
Naqelsmann istefa verib
09:40
DÇ-2026

Naqelsmann istefa verib

“Bild” yazır ki, DFB rəhbərliyi Almaniya millisinin baş məşqçisini seçim qarşısında qoyub
FIFA Xorvatiyanın ləğv edilən qolu ilə bağlı bəyanat yayıb - VİDEO
09:20
DÇ-2026

FIFA Xorvatiyanın ləğv edilən qolu ilə bağlı bəyanat yayıb - VİDEO

Xorvatiyanın 90+13-cü dəqiqədə vurduğu qol top texnologiyasının məlumatlarına əsasən ofsayd səbəbindən qeydə alınmayıb
DÇ-2026: İsveçrə Əlcəzairi evə göndərdi - VİDEO
09:12
DÇ-2026

DÇ-2026: İsveçrə Əlcəzairi evə göndərdi - VİDEO

Avropalılar 1/8 finala inamla yüksəldi

Ən çox oxunanlar

“Qarabağ” bir gündə ikinci dəfə uduzub - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO
1 İyul 21:58
Futbol

“Qarabağ” bir gündə ikinci dəfə uduzub - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO

“Qarabağ” bu gün Ukraynanın "Xarkov" klubuna da məğlub olmuşdu
Vüsal Məsimov “Səbail” FK-ya qayıdıb - YENİLƏNİB + FOTO
30 İyun 21:30
Azərbaycan futbolu

Vüsal Məsimov “Səbail” FK-ya qayıdıb - YENİLƏNİB + FOTO

26 yaşlı cinah müdafiəçisi 2024/2025 mövsümündə “Səbail”də çıxış edib
“Zirə” FK yoxlama oyununda qalib gəlib
1 İyul 23:18
Futbol

“Zirə” FK yoxlama oyununda qalib gəlib - YENİLƏNİB

Oyun 1:0 hesabı ilə “Zirə”nin xeyrinə qurtarıb
DÇ-2026: Norveç 1/8 finalda Braziliyaya rəqib olur
30 İyun 22:58
DÇ-2026

DÇ-2026: Norveç 1/8 finalda Braziliyaya rəqib olur - YENİLƏNİB + VİDEO

Norveç millisi 1/16 finalda Kot-d'İvuarı məğlub edib