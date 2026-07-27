DÇ-2026-nın ən yaxşı qolu məlum olub - VİDEO

FİFA mətbuat xidmətinin məlumatına görə, Kabo-Verdenin müdafiəçisi Sidney Kabral vurduğu qol azarkeşlər tərəfindən DÇ-2026-nın ən yaxşı qolu seçilib.
İdman.Biz bildirir ki, Kabo-Verde və Argentina arasında keçirilən 1/16 final matçında Afrika komandası əlavə vaxtda 3:2 hesabı ilə məğlub olub. Kabral 103-cü dəqiqədə yarımmüdafiəçi Aleksis Makallisteri keçərək topu qapıçı Emiliano Martinesin qapısının yuxarı küncünə göndərib.
Səsvermədə Kabral Eldor Şomurodovu (Özbəkistan) və Uilson İsidoru (Haiti) geridə qoyub. Mükafat üçün digər namizədlər arasında Kilian Mbappe (Fransa), Lionel Messi (Argentina), Cud Bellingem (İngiltərə) və Ferran Torres (İspaniya) da var idi.