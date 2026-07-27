27 İyul 2026
AZ

DÇ-2026-nın ən yaxşı qolu məlum olub - VİDEO

DÇ-2026
Xəbərlər
27 İyul 2026 19:41
51
DÇ-2026-nın ən yaxşı qolu məlum olub

FİFA mətbuat xidmətinin məlumatına görə, Kabo-Verdenin müdafiəçisi Sidney Kabral vurduğu qol azarkeşlər tərəfindən DÇ-2026-nın ən yaxşı qolu seçilib.

İdman.Biz bildirir ki, Kabo-Verde və Argentina arasında keçirilən 1/16 final matçında Afrika komandası əlavə vaxtda 3:2 hesabı ilə məğlub olub. Kabral 103-cü dəqiqədə yarımmüdafiəçi Aleksis Makallisteri keçərək topu qapıçı Emiliano Martinesin qapısının yuxarı küncünə göndərib.

Səsvermədə Kabral Eldor Şomurodovu (Özbəkistan) və Uilson İsidoru (Haiti) geridə qoyub. Mükafat üçün digər namizədlər arasında Kilian Mbappe (Fransa), Lionel Messi (Argentina), Cud Bellingem (İngiltərə) və Ferran Torres (İspaniya) da var idi.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

İnfantino Argentina millisini təriflədi: “Möhtəşəm çıxış etdiniz”
26 İyul 15:48
DÇ-2026

İnfantino Argentina millisini təriflədi: “Möhtəşəm çıxış etdiniz”

FIFA prezidenti 2026 Dünya Çempionatının finalçısının turnirdəki çıxışını yüksək qiymətləndirib
Ronaldonun həyat yoldaşından DÇ-2026 ilə bağlı özəl paylaşım - VİDEO
26 İyul 13:56
DÇ-2026

Ronaldonun həyat yoldaşından DÇ-2026 ilə bağlı özəl paylaşım - VİDEO

Selina Loks çempionat zamanı Ronaldo Nazario ilə ABŞ-də keçirdiyi günlərdən qalan videonu sosial şəbəkədə yayımlayıb
İnfantino Argentina Futbol Assosiasiyasının prezidentinə məktub yazıb
26 İyul 03:10
Dünya futbolu

İnfantino Argentina Futbol Assosiasiyasının prezidentinə məktub yazıb

Argentina DÇ-2026-nın final oyununda İspaniyaya 1:0 hesabı ilə məğlub olub
De la Fuente Kukurelyadan verdiyi vədi yerinə yetirməsini gözləyir
24 İyul 10:53
DÇ-2026

De la Fuente Kukurelyadan verdiyi vədi yerinə yetirməsini gözləyir

DÇ-2026-dan əvvəl verilən zarafatcıl vəd yenidən gündəmə gəlib
De la Fuente Argentina oyunçularının davranışı barədə: “Qəbuledilməzdir”
24 İyul 01:36
DÇ-2026

De la Fuente Argentina oyunçularının davranışı barədə: “Qəbuledilməzdir”

Finaldan sonra Molina Rodrinin qaçarkən sinəsinə yumruq vurub
Argentinanın səbir kasası daşdı: yerli asossiyasiya genişmiqyaslı məhkəmə iddiası qaldıracaq
23 İyul 13:38
DÇ-2026

Argentinanın səbir kasası daşdı: yerli asossiyasiya genişmiqyaslı məhkəmə iddiası qaldıracaq

Argentina DÇ-2026 zamanı futbolçularını böhtan atanlara qarşı məhkəməyə müraciət edəcək

Ən çox oxunanlar

Avropa Cüdo Ümidləri Turnirində ilk yarış günü bitib - YENİLƏNİB + FOTO
25 İyul 21:27
Cüdo

Avropa Cüdo Ümidləri Turnirində ilk yarış günü bitib - YENİLƏNİB + FOTO

Yarışa sabah yekun vurulacaq
Toral Bayramovun komandası Ukrayna çempionu ilə heç-heçəyə razılaşdı - YENİLƏNİB + VİDEO
26 İyul 22:25
Futbol

Toral Bayramovun komandası Ukrayna çempionu ilə heç-heçəyə razılaşdı - YENİLƏNİB + VİDEO

“Bursaspor” azarkeşləri Arda Turana böyük sevgi göstərib
Çimərlik futbolu millimiz Qazaxıstana qalib gəlib
25 İyul 00:10
Çimərlik futbolu

Çimərlik futbolu millimiz Qazaxıstana qalib gəlib - YENİLƏNİB

Matç 7:4 hesabı ilə Azərbaycan millisinin xeyrinə qurtarıb
“Neftçi”nin qadınlardan ibarət komandası Çempionlar Liqasında mübarizəni dayandırıb
26 İyul 00:48
Futbol

“Neftçi”nin qadınlardan ibarət komandası Çempionlar Liqasında mübarizəni dayandırıb - YENİLƏNİB

Komanda PAOK-a böyük hesabla uduzub