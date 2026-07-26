Ronaldonun həyat yoldaşından DÇ-2026 ilə bağlı özəl paylaşım - VİDEO

Braziliya millisinin sabiq futbolçusu Ronaldo Nazarionun həyat yoldaşı Selina Loks 2026-cı il Dünya Çempionatı günlərini əks etdirən görüntüləri izləyiciləri ilə bölüşüb.
İdman.Biz xəbər verir ki, Selina Loks telefonunun qalereyasına baxarkən ABŞ-də keçirilən turnir zamanı çəkilmiş videolardan birini tapıb.
O, həmin görüntüləri sosial şəbəkə hesabında paylaşaraq bu anı izləyiciləri ilə bölüşmək istədiyini bildirib.
“Momo sevənlər! Telefonun qalereyasına baxarkən Dünya Çempionatı zamanı ABŞ-də keçirdiyimiz günlərdən bu gözəl videonu tapdım. Düşündüm ki, bu anı sizinlə bölüşməyə dəyər”, - deyə Selina Loks qeyd edib.