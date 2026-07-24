De la Fuente Argentina oyunçularının davranışı barədə: “Qəbuledilməzdir”

İspaniyanın baş məşqçisi Luis de la Fuente, “La Furia Roja”nın 1:0 hesabı ilə qalib gəldiyi 2026-cı il dünya çempionatı finalından sonra Argentina oyunçularının aqressiv davranışlarını tənqid edib.
İdman.Biz bildirir ki, oyundan sonra “Albiceleste”nin müdafiəçisi Nauel Molina Rodrinin qaçarkən sinəsinə yumruq vurub. Yarımmüdafiəçi Leandro Paredes İspaniya müdafiəçisi Erik Qarsiyanı boğazından tutub yerə yıxıb.
"Həmin anda nə baş verdiyini başa düşmədim, çünki başqaları ilə birlikdə bayram edirdim. Hər halda, düşünürəm ki, bu, matçdan əvvəlki günlərdə təriflədiyim və fantastik məşqçisi olan bu səviyyəli oyunçular tərəfindən qəbuledilməzdir.
Düşünürəm ki, oyunçularımızın bu təxribatlara cavab olaraq davranışlarını qeyd etməyə dəyər. Onlar bütün matç boyu yaxşı idmançıların sakitliyini qorudular", - TVE De la Fuentedən sitat gətirib.