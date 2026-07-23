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FİFA DÇ-2026-nın simvolik komandasını açıqlayıb

DÇ-2026
Xəbərlər
23 İyul 2026 01:06
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FİFA DÇ-2026-nın simvolik komandasını açıqlayıb

FİFA azarkeşlərin səsverməsi ilə DÇ-2026 simvolik komandasını açıqlayıb.

İdman.Biz xəbər verir ki, komandaya İspaniyadan üç, Fransadan üç, Argentinadan iki, Kabo-Verde, İngiltərə və Norveçdən isə bir oyunçu daxildir.

Qapıçı: Vozinya (Kabo-Verde).

Müdafiəçilər: Pedro Porro (İspaniya), Lisandro Martines (Argentina), Deotşankul Upamekano (Fransa), Mark Kukurelya (İspaniya).

Yarımmüdafiəçilər: Rodri (İspaniya), Maykl Olise (Fransa), Cud Bellingem (İngiltərə).

Hücumçular: Lionel Messi (Argentina), Erlinq Holand (Norveç), Kilian Mbappe (Fransa).

Dünya çempionatında qırx səkkiz milli komanda iştirak edib. Turnir 11 iyun - 19 iyul tarixlərində üç ölkədə - ABŞ, Kanada və Meksikada keçirilib. İspaniya milli komandası finalda Argentinanı 1:0 hesabı ilə məğlub edərək dünya çempionu olub.

İdman.Biz
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