FİFA DÇ-2026-nın simvolik komandasını açıqlayıb

FİFA azarkeşlərin səsverməsi ilə DÇ-2026 simvolik komandasını açıqlayıb.
İdman.Biz xəbər verir ki, komandaya İspaniyadan üç, Fransadan üç, Argentinadan iki, Kabo-Verde, İngiltərə və Norveçdən isə bir oyunçu daxildir.
Qapıçı: Vozinya (Kabo-Verde).
Müdafiəçilər: Pedro Porro (İspaniya), Lisandro Martines (Argentina), Deotşankul Upamekano (Fransa), Mark Kukurelya (İspaniya).
Yarımmüdafiəçilər: Rodri (İspaniya), Maykl Olise (Fransa), Cud Bellingem (İngiltərə).
Hücumçular: Lionel Messi (Argentina), Erlinq Holand (Norveç), Kilian Mbappe (Fransa).
Dünya çempionatında qırx səkkiz milli komanda iştirak edib. Turnir 11 iyun - 19 iyul tarixlərində üç ölkədə - ABŞ, Kanada və Meksikada keçirilib. İspaniya milli komandası finalda Argentinanı 1:0 hesabı ilə məğlub edərək dünya çempionu olub.