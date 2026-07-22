22 İyul 2026
AZ

Skaloni: “İspaniya daha yaxşı olduğu üçün Argentina məğlub oldu”

DÇ-2026
Xəbərlər
22 İyul 2026 01:25
604
Skaloni: “İspaniya daha yaxşı olduğu üçün Argentina məğlub oldu”

Argentina millisinin baş məşqçisi Lionel Skaloni hesab edir ki, hakimlik keyfiyyəti komandasının 2026-cı il dünya çempionatının finaldakı nəticəsinə təsir etməyib.

İdman.Biz xəbər verir ki, həmin oyunda argentinalılar İspaniyaya 1:0 hesabı ilə uduzublar. Matçın hakimi Slavko Vinçiç olub.

“Hakimlik ədalətsiz idimi? Xeyr. Biz uduzduq, çünki onlar daha yaxşı idilər. Etiraf etməliyik ki, onlar daha yaxşı oynadılar. Yəqin ki, finala tamamilə yorğun gəlmişdik, reallıq budur. Amma bəzən rəqibin daha yaxşı olduğunu etiraf etmək yaxşıdır, çünki bu, bizi daha güclü edə bilər”, - deyə Skaloni bildirib.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Canni İnfantino Argentina millisinə müraciət edib
03:13
DÇ-2026

Canni İnfantino Argentina millisinə müraciət edib

Argentina dünya çempionatında ikinci yeri tutub
Tramp DÇ-20026-da təhlükəsizlik səviyyəsini yüksək qiymətləndirib
21 İyul 23:54
DÇ-2026

Tramp DÇ-20026-da təhlükəsizlik səviyyəsini yüksək qiymətləndirib

2026-cı il dünya çempionatı oyunları ABŞ-ın 11 şəhərində keçirilib
“İnter Mayami”nin çalışdırıcısı Messinin DÇ-2026-dan komandaya qayıdışı barədə danışıb
21 İyul 21:34
Dünya futbolu

“İnter Mayami”nin çalışdırıcısı Messinin DÇ-2026-dan komandaya qayıdışı barədə danışıb

Messi dünya çempionatının finalında bütün matçı meydanda keçirib, De Paul isə 70-ci dəqiqədə əvəzlənib
La Liqa prezidenti FİFA və İnfantinonu DÇ-2026-nın təşkilinə görə tənqid edib
21 İyul 20:17
DÇ-2026

La Liqa prezidenti FİFA və İnfantinonu DÇ-2026-nın təşkilinə görə tənqid edib

DÇ-2026 11 iyun – 19 iyul aralığında ABŞ, Meksika və Kanadada keçirilib
“Aston Villa”nın eks-oyunçusu Paredesin hərəkəti barədə: “Qorxaq”
21 İyul 19:46
DÇ-2026

“Aston Villa”nın eks-oyunçusu Paredesin hərəkəti barədə: “Qorxaq”

Dünya çempionatının finalında final fitindən sonra meydanda Paredesin iştirakı ilə dava düşüb
Futbol üzrə DÇ-2026-nın ən yaddaqalan 10 anı açıqlanıb
21 İyul 19:00
Futbol

Futbol üzrə DÇ-2026-nın ən yaddaqalan 10 anı açıqlanıb

Ferran Torresin qol sevinci birinciliyə layiq görülüb

Ən çox oxunanlar

İspaniya Argentina üzərində qələbə ilə dünya çempionu oldu – YENİLƏNİB + VİDEO
20 İyul 02:05
DÇ-2026

İspaniya Argentina üzərində qələbə ilə dünya çempionu oldu – YENİLƏNİB + VİDEO

Ferran Torres əlavə vaxtda vurduğu qolla komandasına tarixi zəfər qazandırıb
Azərbaycan Budapeşt turnirini üç medalla başa vurdu - YENİLƏNİB
20 İyul 02:22
Güləş

Azərbaycan Budapeşt turnirini üç medalla başa vurdu - YENİLƏNİB

21 güləşçi ilə yarışa qatılan millimizin sərbəst güləş komandası üçüncü yeri tutub
UEFA Çempionlar Liqası: “Sabah” minimal hesabla “KuPS”a qalib gəldi
21 İyul 21:58
Futbol

UEFA Çempionlar Liqası: “Sabah” minimal hesabla “KuPS”a qalib gəldi - YENİLƏNİB + VİDEO

Qarşılaşma “Bank Respublika Arena”da keçirilib
Azərbaycan millisi Avropa çempionatını qələbə ilə tamamladı - YENİLƏNİB
20 İyul 00:33
Basketbol

Azərbaycan millisi Avropa çempionatını qələbə ilə tamamladı - YENİLƏNİB

U-20 yığmamız Niderlandı məğlub edərək turnirdə 11-ci yeri tutub