Skaloni: “İspaniya daha yaxşı olduğu üçün Argentina məğlub oldu”

Argentina millisinin baş məşqçisi Lionel Skaloni hesab edir ki, hakimlik keyfiyyəti komandasının 2026-cı il dünya çempionatının finaldakı nəticəsinə təsir etməyib.
İdman.Biz xəbər verir ki, həmin oyunda argentinalılar İspaniyaya 1:0 hesabı ilə uduzublar. Matçın hakimi Slavko Vinçiç olub.
“Hakimlik ədalətsiz idimi? Xeyr. Biz uduzduq, çünki onlar daha yaxşı idilər. Etiraf etməliyik ki, onlar daha yaxşı oynadılar. Yəqin ki, finala tamamilə yorğun gəlmişdik, reallıq budur. Amma bəzən rəqibin daha yaxşı olduğunu etiraf etmək yaxşıdır, çünki bu, bizi daha güclü edə bilər”, - deyə Skaloni bildirib.