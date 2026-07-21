Yamal Messi ilə söhbətindən danışdı: “Bu sözləri heç vaxt unutmayacağam”

İspaniya millisinin futbolçusu Lamin Yamal DÇ-2026 finalından sonra Argentina yığmasının kapitanı Lionel Messi ilə söhbətinin detallarını açıqlayıb.
İdman.Biz “Marka” nəşrinə istinadən xəbər verir ki, Yamal Messi ilə qarşılaşmaq və onunla eyni meydanda dünya kuboku uğrunda mübarizə aparmağın onun üçün xüsusi an olduğunu deyib:
"Bir neçə il əvvəl mənə desəydilər ki, Leo Messiyə qarşı oyundan sonra Dünya Kubokunu qaldıracağam, onların dəli olduğunu düşünərdim.
O, tarixdə ən yaxşı futbolçudur və mən həmişə ona heyran olmuşam. Oyundan sonra ona hörmətimi bildirdim.
Messi mənə öz yolumla davam etməyi və gələcəyin bizim nəslə aid olduğunu dedi. Bu sözlər boynumda daşıdığım qızıl medaldan heç də az dəyərli deyil".
Qeyd edək ki, iyulun 19-da keçirilən final görüşündə İspaniya Argentina üzərində 1:0 hesablı qələbə qazanaraq dünya çempionu olub.