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La Liqa prezidenti FİFA və İnfantinonu DÇ-2026-nın təşkilinə görə tənqid edib

DÇ-2026
Xəbərlər
21 İyul 2026 20:17
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La Liqa prezidenti FİFA və İnfantinonu DÇ-2026-nın təşkilinə görə tənqid edib

La Liqa prezidenti Xavyer Tebas FİFA-nı və onun prezidenti Canni İnfantinonu 2026-cı il dünya çempionatının təşkilinə görə tənqid edib.

İdman.Biz bildirir ki, DÇ-2026 11 iyun – 19 iyul aralığında ABŞ, Meksika və Kanadada keçirilib.

“FIFA hər şeyi öz maraqları naminə, futbol üçün deyil, istədiyi kimi təşkil edir. Ona görə də 27 dəqiqəlik fasiləyə ehtiyac duyarlarsa, bunu edirlər. Su fasilələri bir şoudur. La Liqada da bu var, amma yalnız çox isti olanda. Burada, Dallas, Los-Anceles və Atlanta stadionlarında kondisioner işlək idi. Hətta tribunada sviter geyinməli oldum. Bu, bir şou, reklam fasiləsi idi. Və sonra Baloqun hadisəsi baş verdi.

Milli komandaların sayının artırılmasının heç bir mənası yoxdur. Futbol sənayesi dünya çempionatı ilə məhdudlaşmır, baxmayaraq ki, bu, ən vacib tədbirdir. Amma hər şey onun ətrafında fırlana bilməz. Milli çempionatlar idmanı davam etdirən şeydir. Onlar futbol sferasını məhv edirlər.

İnfantinonun getməsinin vaxtıdır; onun vaxtı gəlib. Amma onu sistem, federasiyalar dəstəkləyir. Müxalif namizədləri yoxdur; heç kim qaçıb uduzmaq istəmir. Sistem budur və o, özəyinə qədər qüsurludur. ABŞ-da bir çox insanın əleyhinə danışdığını eşitmişəm." İnfantino; onlar onun etdikləri ilə razılaşmırlar. Bu barədə danışırlar, amma sonra heç nə etmirlər. Daha pisinin nə olduğunu bilmirəm: susmaq, yoxsa əlbirlik, çünki susanlar bunun futbola vurduğu zərərin fərqindədirlər”, - deyə "La Gazzetta dello Sport" qəzeti Tebasın sözlərini sitat gətirir.

İspaniya dünya çempionu oldu. Finalda ispanlar Argentinanı 1:0 hesabı ilə məğlub etdilər.

İdman.Biz
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