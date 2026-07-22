Canni İnfantino Argentina millisinə müraciət edib

FİFA prezidenti Canni İnfantino 2026-cı il dünya çempionatından sonra Argentina milli komandasına müraciət edib.
İdman.Biz xəbər verir ki, DÇ-2026-da Argentina finalda İspaniyaya 1:0 hesabı ilə məğlub olub.
“Argentina milli komandasının dünya çempionatında necə də müstəsna bir turniri var idi! Milyonlarla insana ilham verən unudulmaz bir dönüş və döyüş ruhu dünyanın hər yerindəki futbol azarkeşlərinə heç vaxt unudulmayacaq unudulmaz anlar yaşatdı.
2022-ci il turnirində titul qazandıqdan sonra dünya çempionatının finalına qayıtmaq Argentina futbolunun mükəmməlliyinin və davamlı yüksək səviyyəsinin ən yaxşı sübutudur. Bu turniri bu qədər xüsusi etməkdəki töhfənizə və son dəqiqələrə qədər inanılmaz fədakarlığınıza görə təşəkkür edirəm”, - İnfantino sosial mediadakı paylaşımında bildirib.
İspaniya tarixində ikinci dəfə dünya çempionu olub. Cənubi Amerika komandası üçqat çempiondur.