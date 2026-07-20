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Onur Quluzadə Avropa birinciliyində bürünc medal qazanıb - YENİLƏNİB + FOTO

Stolüstü tennis
Xəbərlər
20 İyul 2026 00:13
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Onur Quluzadə Avropa birinciliyində bürünc medal qazanıb - YENİLƏNİB + FOTO

Azərbaycan stolüstü tennisçisi Onur Quluzadə yeniyetmələr arasında Avropa birinciliyində bürünc medal qazanıb.

İdman.Biz xəbər verir ki, Portuqaliyanın Qondomar şəhərində keçirilən yarışın qoşa növündə türkiyəli Görkem Öcalla birlikdə mübarizə aparan idmançımız yarımfinal mərhələsinə yüksəlib.

Onur Quluzadə - Görkem Öcal cütü yarımfinalda Luis Fegerl və Ladimir Mayorovdan ibarət Avstriya - İspaniya tandemilə qarşılaşıb. Gərgin keçən görüş rəqib cütün 3:2 hesablı qələbəsi ilə yekunlaşıb.

Bu nəticə ilə Quluzadə və Öcal Avropa birinciliyini bürünc medalla başa vurublar.

Onur Quluzadə müstəqillik dövründə yeniyetmələr arasında Avropa birinciliyində medal qazanan ilk azərbaycanlı stolüstü tennisçi kimi tarixə düşüb.

09:17

Azərbaycan stolüstü tennisçisi Onur Quluzadə yeniyetmələr arasında Avropa birinciliyində yüksək nəticəyə nail olub.

İdman.Biz xəbər verir ki, Portuqaliyanın Qondomar şəhərində keçirilən yarışın qoşa növündə türkiyəli həmkarı Görkem Öcalla birlikdə mübarizə aparan Onur 1/4 finalda Çexiya idmançılarına qalib gələrək yarımfinala adlayıb.

Bununla ən azı üçüncü yeri təmin edən Onur müstəqillik dövründə bu uğura imza atan ilk azərbaycanlı stolüstü tennisçi olub.

Onur Quluzadə-Görkəm Öcal cütü bu gün keçiriləcək 1/2 finalda Avstriya-İspaniya tandemini təşkil edən Luis Fegerl-Ladimir Mayorov cütü ilə qarşılaşacaq.

İdman.Biz
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