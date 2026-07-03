Stolüstü tennis üzrə Respublika birinciliyinin qalibləri müəyyənləşib - FOTO

Stolüstü tennis üzrə Respublika birinciliyinin qalibləri müəyyənləşib.
İdman.Biz xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Stolüstü Tennis Federasiyası məlumat yayıb.
Bildirilib ki, “Şüa” İdman Kompleksində keçirilən yarışda 2013-cü il və daha aşağı təvəllüdlü idmançılar bacarıqlarını göstəriblər.
Budəfəki yarışda paytaxt Bakı ilə yanaşı, Sumqayıt, Şəki, Şabran, Şamaxı, Şirvan və Qobustandan ümumilikdə 100-dən artıq iştirakçı qələbə uğrunda mübarizə aparıb. Onlar şəxsi, qoşa və qarışıq-qoşa növlərində qalib və mükafatçıları müəyyənləşdiriblər.
Şəxsi mübarizə
Qızlar
1. Mehin Mirzəbalayeva
2. Yasəmən Həbibova
3. Səidə Qulizadə, Banu İmanverdizadə
Oğlanlar
1. Cəfər Almədədli
2. Saleh Hümbətov
3. Camal Kərim, Əliəkbər Mirzəliyev
Qoşa mübarizə
Qızlar
1. Yasəmən Həbibova – Mehin Mirzəbalayeva
2. Rüqəyya Cavadzadə - Gülnur Kərimli
3. Aylin Cabbarova - Fatimə Şahvələdova, Səidə Qulizadə - Aylin Şərifli
Oğlanlar
1. Saleh Hümbətov – Cəfər Almədədli
2. Əliəkbər Mirzəliyev – Camal Kərim
3. Vyaçeslav Esaukenko – Səid Quluzadə, Tunar Hüseynzadə - Həzrət Kamilov
Qarışıq-qoşa mübarizə
1. Cəfər Almədədli – Yasəmən Həbibova
2. Əliəkbər Mirzəliyev – Mehin Mirzəbalayeva
3. Saleh Hümbətov – Banu İmamverdizadə, Raul Əsədov – Mehri Aslanzadə
Qeyd edək ki, Gənclər və İdman Nazirliyi və Azərbaycan Stolüstü Tennis Federasiyasının birgə təşkilatçılığı ilə keçirilən birincilikdə fəxri kürsüyə qalxan idmançılara diplom və medallar təqdim olunub.