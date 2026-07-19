İngiltərə Fransaya 6:4 qalib gələrək tarixində ilk dəfə mundialın üçüncüsü olur - YENİLƏNİB + VİDEO

İngiltərə Fransaya qalib gələrək dünya çempionatını üçüncü yerdə başa vurub.
İdman.Biz bildirir ki, matç 6:4 hesabı ilə başa çatıb. İngiltərə millisi beləliklə 1966-cı ildən sonra ilk dəfə dünya çempionatında medal qazanıb. 1966-cı ildə ingilislər dünya çempionu olublar.
03:00
Fransa - İngiltərə oyununda 10-cu qol vurulub.
İdman.Biz bildirir ki, 90+8-cı dəqiqədə Cud Bellingem ingilislərin altıncı qolunu vurub - 4:6.
02:58
Fransa - İngiltərə oyununda hesab yenə dəyişib.
İdman.Biz bildirir ki, 90+6-cı dəqiqədə Usman Dembele fransızların dördüncü qolunu vurub - 4:5.
02:51
Fransa - İngiltərə oyununda hesab yenə dəyişib.
İdman.Biz bildirir ki, 87-ci dəqiqədə Bukayo Saka penaltidən het-trik edib - 3:5.
02:29
Fransa - İngiltərə oyununda hesab dəyişib.
İdman.Biz bildirir ki, 66-cı dəqiqədə Kilian Mbappe oyunda ikinci qolunu vurub. Bu, Mbappenin DÇ-2026-dakı 10-cu qoludur. Ümumilikdə mundiallarda isə o, 22 qol vuraraq Lionel Messini keçib.
02:18
Fransa - İngiltərə oyununda hesab dəyişib.
İdman.Biz bildirir ki, 54-cü dəqiqədə Bredli Barkola fransızların ikinci qolunu vurub - 2:4.
02:12
Fransa - İngiltərə oyununda hesab dəyişib.
İdman.Biz bildirir ki, 48-ci dəqiqədə Kilian Mbappe hesab arasındakı fərqi azaldır - 1:4. Bu, Mbappenin DÇ-2026-dakı 9-cu qoludur. Messi DÇ-2026-da 8 dəfə fərqlənib. Ümumilikdə mundiallarda isə o, 21 qol vuraraq Lionel Messiyə çatıb.
02:07
Fransa - İngiltərə oyununda ikinci hissə başlayıb.
İdman.Biz bildirir ki, ilk yarıdan sonra ingilislər 4:0 hesabı ilə irəlidədirlər.
01:50
Fransa - İngiltərə oyununda birinci hissə bitib.
İdman.Biz bildirir ki, ilk yarıdan sonra ingilislər 4:0 hesabı ilə irəlidədirlər.
01:46
Fransa - İngiltərə oyununda hesab yenə dəyişıib.
İdman.Biz bildirir ki, 45+1-ci dəqiqədə Bukayo Saka yenə fərqlənib - 4:0.
01:37
Fransa - İngiltərə oyununda hesab yenə dəyişıib.
İdman.Biz bildirir ki, 37-ci dəqiqədə Bukayo Saka ingilislərin üçüncü qolunu vurub.
01:19
Fransa - İngiltərə oyununda hesab dəyişıib.
İdman.Biz bildirir ki, 18-ci dəqiqədə Ezri Konsa ingilislərin ikinci qolunu vurub.
01:03
Fransa - İngiltərə oyununda hesab açılıb.
İdman.Biz bildirir ki, 3-cü dəqiqədə Deklan Rays ingilisləri irəli çıxarıb.
01:00
Futbol üzrə dünya çempionatında bürünc medallar uğrunda oyun keçirilir.
İdman.Biz bildirir ki, Fransa və İngiltərə yığmaları mundialda kimin üçüncü olacağı sualına aydınlıq gətirirlər.
10:01
Futbol üzrə dünya çempionatında üçüncü yerin sahibini müəyyənləşdirəcək matç baş tutacaq.
İdman.Biz xəbər verir ki, bürünc medal uğrunda mübarizədə Fransa yığması İngiltərə millisi ilə üz-üzə gələcək.
Qarşılaşma Bakı vaxtı ilə iyulun 18-dən 19-na keçən gecə saat 01:00-da başlayacaq.
Dünya çempionatı
Üçüncü yer
19 iyul
01:00. Fransa - İngiltərə.
Qeyd edək ki, turnirin final qarşılaşmasında Argentina millisi İspaniya yığması ilə çempionluq üçün üz-üzə gələcək.