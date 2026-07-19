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İngiltərə Fransaya 6:4 qalib gələrək tarixində ilk dəfə mundialın üçüncüsü olur - YENİLƏNİB + VİDEO

DÇ-2026
Xəbərlər
19 İyul 2026 03:02
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İngiltərə Fransaya 6:4 qalib gələrək tarixində ilk dəfə mundialın üçüncüsü olur

İngiltərə Fransaya qalib gələrək dünya çempionatını üçüncü yerdə başa vurub.

İdman.Biz bildirir ki, matç 6:4 hesabı ilə başa çatıb. İngiltərə millisi beləliklə 1966-cı ildən sonra ilk dəfə dünya çempionatında medal qazanıb. 1966-cı ildə ingilislər dünya çempionu olublar.

03:00

Fransa - İngiltərə oyununda 10-cu qol vurulub.

İdman.Biz bildirir ki, 90+8-cı dəqiqədə Cud Bellingem ingilislərin altıncı qolunu vurub - 4:6.

02:58

Fransa - İngiltərə oyununda hesab yenə dəyişib.

İdman.Biz bildirir ki, 90+6-cı dəqiqədə Usman Dembele fransızların dördüncü qolunu vurub - 4:5.

02:51

Fransa - İngiltərə oyununda hesab yenə dəyişib.

İdman.Biz bildirir ki, 87-ci dəqiqədə Bukayo Saka penaltidən het-trik edib - 3:5.

02:29

Fransa - İngiltərə oyununda hesab dəyişib.

İdman.Biz bildirir ki, 66-cı dəqiqədə Kilian Mbappe oyunda ikinci qolunu vurub. Bu, Mbappenin DÇ-2026-dakı 10-cu qoludur. Ümumilikdə mundiallarda isə o, 22 qol vuraraq Lionel Messini keçib.

02:18

Fransa - İngiltərə oyununda hesab dəyişib.

İdman.Biz bildirir ki, 54-cü dəqiqədə Bredli Barkola fransızların ikinci qolunu vurub - 2:4.

02:12

Fransa - İngiltərə oyununda hesab dəyişib.

İdman.Biz bildirir ki, 48-ci dəqiqədə Kilian Mbappe hesab arasındakı fərqi azaldır - 1:4. Bu, Mbappenin DÇ-2026-dakı 9-cu qoludur. Messi DÇ-2026-da 8 dəfə fərqlənib. Ümumilikdə mundiallarda isə o, 21 qol vuraraq Lionel Messiyə çatıb.

02:07

Fransa - İngiltərə oyununda ikinci hissə başlayıb.

İdman.Biz bildirir ki, ilk yarıdan sonra ingilislər 4:0 hesabı ilə irəlidədirlər.

01:50

Fransa - İngiltərə oyununda birinci hissə bitib.

İdman.Biz bildirir ki, ilk yarıdan sonra ingilislər 4:0 hesabı ilə irəlidədirlər.

01:46

Fransa - İngiltərə oyununda hesab yenə dəyişıib.

İdman.Biz bildirir ki, 45+1-ci dəqiqədə Bukayo Saka yenə fərqlənib - 4:0.

01:37

Fransa - İngiltərə oyununda hesab yenə dəyişıib.

İdman.Biz bildirir ki, 37-ci dəqiqədə Bukayo Saka ingilislərin üçüncü qolunu vurub.

01:19

Fransa - İngiltərə oyununda hesab dəyişıib.

İdman.Biz bildirir ki, 18-ci dəqiqədə Ezri Konsa ingilislərin ikinci qolunu vurub.

01:03

Fransa - İngiltərə oyununda hesab açılıb.

İdman.Biz bildirir ki, 3-cü dəqiqədə Deklan Rays ingilisləri irəli çıxarıb.

01:00

Futbol üzrə dünya çempionatında bürünc medallar uğrunda oyun keçirilir.

İdman.Biz bildirir ki, Fransa və İngiltərə yığmaları mundialda kimin üçüncü olacağı sualına aydınlıq gətirirlər.

10:01

Futbol üzrə dünya çempionatında üçüncü yerin sahibini müəyyənləşdirəcək matç baş tutacaq.

İdman.Biz xəbər verir ki, bürünc medal uğrunda mübarizədə Fransa yığması İngiltərə millisi ilə üz-üzə gələcək.

Qarşılaşma Bakı vaxtı ilə iyulun 18-dən 19-na keçən gecə saat 01:00-da başlayacaq.

Dünya çempionatı

Üçüncü yer

19 iyul

01:00. Fransa - İngiltərə.

Qeyd edək ki, turnirin final qarşılaşmasında Argentina millisi İspaniya yığması ilə çempionluq üçün üz-üzə gələcək.

İdman.Biz
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