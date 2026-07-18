FİFA və Ağ Ev yanğınlar fonunda DÇ-2026 finalının keçirilməsi risklərini müzakirə edəcəklər

Ağ Ev rəsmiləri DÇ-2026 finalından əvvəl Nyu-York və Nyu-Cersi bölgəsindəki meşə yanğınları tüstüsünün yaratdığı potensial sağlamlıq risklərini müzakirə etmək üçün FIFA prezidenti Canni İnfantino ilə görüşəcəklər.
İdman.Biz bu barədə “Sky News” telekanalının jurnalisti Rob Harrisə istinaən məlumat verir.
Daha əvvəl İspaniya və Argentina arasında turnirin həlledici matçının Kanadada baş verən və təsirləri Nyu-York və Nyu-Cersi də daxil olmaqla, ABŞ-ın şimal ştatlarına yayılan böyük meşə yanğınları səbəbindən təxirə salına biləcəyi bildirilmişdi. Güclü tüstü səbəbindən “Çikaqo Fayr” və “Vankuver Uaytkeps” arasında MLS matçı 6 oktyabra təxirə salınıb.
Həmçinin qeyd edilib ki, hava çirkliliyinin səviyyəsi sağlamlıq üçün təhlükə yaradırsa, 2026-cı il dünya çempionatı finalının təxirə salınması ehtimalı az olsa da, istisna edilmir.