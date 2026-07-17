2026-cı il dünya çempionatının finalında fasilə 17 dəqiqə olacaq

İspaniya və Argentina arasında 2026-cı il dünya çempionatı finalının fasiləsi 17 dəqiqə davam edəcək.
İdman.Biz bu barədə Marca-ya istinadən məlumat verir.
Mənbəyə görə, Şakira, Madonna və Castin Biberin musiqili ifaları cəmi 11 dəqiqə davam edəcək ki, bu da "əvvəlcədən gözləniləndən xeyli qısadır". Qalan vaxt səhnənin qurulması və sökülməsi üçün istifadə olunacaq. Bundan əlavə, qalan altı dəqiqə meydançanı sulamaq üçün istifadə olunacaq. Bildirilir ki, bu məsələ "finaldan əvvəl İspaniya komandasını narahat edirdi": “MetLife” stadionunda keçirilən əvvəlki matçlar zamanı meydança çox quru görünürdü və bu da onun adi haldan daha yavaş hiss olunmasına səbəb olurdu.
Su fasilələri dəyişməz qalacaq.
DÇ-2026-nın finalı 19 iyulda İspaniya və Argentina arasında keçiriləcək. Hakimin ilk fiti Bakı vaxtı ilə saat 23:00-da çalınacaq.