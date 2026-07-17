Zepp Blatter: “Hara gedirsən, FİFA?”

FİFA-nın keçmiş prezidenti Zepp Blatter İspaniya və Argentina arasında 2026-cı il dünya çempionatının finalında fasilənin mümkün uzadılmasını tənqid edib.
İdman.Biz xəbər verir ki, daha əvvəl FİFA-nın fasiləni 30 dəqiqəyə qədər artırmağı planlaşdırdığı bildirilib. Bu qərar fasiləni 15 dəqiqə ilə məhdudlaşdıran mövcud futbol qaydalarını pozur. Dəyişikliklər böyük musiqi şousuna ev sahibliyi etmək üçün zəruridir.
“Su fasilələri yalnız başlanğıcdır. Dünya Kuboku finalında turnirin ən yaddaqalan məqamı - futbol tarixində ən uzun fasiləsi olacaq.
Dünya çempionatının finalı Super Bowl-un surəti kimidir. Hara gedirsən, FİFA?” - Blatter sosial media səhifəsində yazıb.
DÇ-2026 11 iyun - 19 iyul tarixlərində ABŞ, Kanada və Meksikada keçirilir. Argentina hazırkı dünya çempionudur.