UEFA Çempionlar Liqası: “Sabah” cavab oyununda TNS ilə qarşılaşacaq

Bu gün “Sabah” futbol klubu UEFA Çempionlar Liqasında növbəti oyununa çıxacaq.
İdman.Biz xəbər verir ki, Valdas Dambrauskasın baş məşqçisi olduğu kollektiv birinci təsnifat mərhələsinin cavab matçında Uelsin TNS komandasının qonağı olacaq.
Görüş “Park Holl” stadionunda, Bakı vaxtı ilə saat 21:30-da start götürəcək.
Matçın baş hakimi ispaniyalı Mateo Buskets Ferrer olacaq.
Bu cütün qalibi növbəti mərhələdə “Vardar” (Şimali Makedoniya) – “Kups” (Finlandiya) duelinin güclüsü ilə üz-üzə gələcək.
Qeyd edək ki, tərəflər arasında Bakıda keçirilən ilk görüşdə “Sabah” 2:0 hesablı qələbə qazanıb.